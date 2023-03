LECCO – Aldo Bellini è il nuovo direttore sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza. Ha iniziato il 1° marzo la sua attività e succede a Maurizio Emerico Panciroli.

“Diamo il benvenuto ad Aldo Bellini nella nostra Agenzia – dichiara Carmelo Scarcella, dg dell’ATS – La sua quasi trentennale esperienza nel mondo sanitario e le competenze acquisite in diverse realtà della Lombardia sono una sicura garanzia di una prosecuzione di un percorso verso importanti obiettivi per il benessere della popolazione del territorio delle province di Lecco e Monza. Voglio ringraziare anche il Maurizio Emerico Panciroli, che è giunto al termine della sua carriera lavorativa e negli ultimi anni è stato al mio fianco qui in Brianza”.

Aldo Bellini vanta una lunga esperienza e conoscenza della rete dei servizi sanitari. Nel suo bagaglio infatti porta in Brianza molteplici esperienze maturate in diversi ambiti di lavoro e contesti territoriali. Attualmente ricopriva il ruolo di direttore sanitario presso l’Asst Rhodense e precedentemente, presso Ats Città Metropolitana di Milano, era direttore dell’Unità Controlli della Specialistica. Il nuovo direttore sanitario di ATS Brianza ha lavorato anche nella Direzione Generale Welfare in Regione Lombardia.