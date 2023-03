LECCO – Anche nel lecchese è diffuso il fenomeno dei giovani che hanno interrotto o terminato i loro studi, ma non hanno ancora intrapreso un’attività lavorativa. È per loro che i Comuni dell’Ambito territoriale di Lecco, in connessione con i progetti KIT – Keep in Touch (ammesso e finanziato a valere sul bando regionale SMART) e Living Land, propongono delle esperienze di avvicinamento al mondo del lavoro con l’obiettivo di promuovere percorsi di crescita verso l’età adulta.

Si tratta di un percorso di formazione gratuito di otto incontri durante il quale verranno presentate delle strategie efficaci per la ricerca del lavoro che potranno essere sperimentate in gruppo e dai singoli giovani. Se alla fine di questa prima fase le ragazze e i ragazzi coinvolti non avessero ancora trovato un lavoro, sarà loro proposto uno stage a tempo pieno della durata di quattro mesi, in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio con un’indennità mensile di 500 euro.

Attraverso questa esperienza i giovani avranno la possibilità di inserirsi in un contesto lavorativo dove accrescere competenze trasversali e completare la propria formazione professionale. Le esperienze sono regolate secondo quanto previsto dalla normativa regionale e si caratterizzano per la presenza di un tutor che affiancherà il ragazzo durante tutta l’esperienza.

Per partecipare è necessario candidarsi al bando pubblicato sul sito www.livingland.info sulla base di alcuni requisiti: residenza nei seguenti Comuni dell’Ambito Territoriale di Lecco – Calolziocorte, Carenno, Civate, Erve, Garlate, Lecco, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago; avere un’età compresa tra i 17 e i 27 anni (nel caso di minorenni è necessario aver l’assolto l’obbligo scolastico); essere disoccupati o inoccupati e non deve essere in corso la frequenza a percorsi scolastici di qualifica, superiori, universitari. Per le persone straniere, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.