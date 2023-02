LECCO – Prima partita del campionato primaverile per i Primi Calci 2015 dell’Aurora San Francesco squadra A, disputata su tre tempi di 15′ persi tutti tre contro la ben preparata Olginatese, squadra con altre caratteristiche e altre motivazioni. I Primi Calci 2015 squadra B invece hanno disputato quattro tempi da 15′ dove i bimbi dell’Aurora hanno ben figurato facendo vedere i miglioramenti appresi in allenamento. Poi ovviamente devono giocare tutti e si perde un po’ di concentrazione.

I Pulcini 2012 e 2013 hanno giocato in casa con l’Aurora Olgiate. Una gara giocata sul campo superiore in terra battuta ridotto per l’occasione secondo regolamento. Un inizio di partita sotto dono per i bambini biancorossi dell’Olgiate in gol dopo solo 20 secondi. L’Aurora San Francesco subisce gli avversari che sembravano dello stesso livello. Troppo tardi i bambini di casa si riprendono limitando il passivo nel terzo tempo. Risultati 0-1/0-3/2-2.

Secondo impegno per i Pulcini 2012 e 2013 in trasferta con l’O.S.G.B. Merate giocato su uno stupendo campo in sintetico. L’Aurora San Francesco subisce la superiorità degli avversari che, pur bravi, non sembrano essere superiori ai biancorossi. I risultati 1-0/2-1/3/1.

Gli Esordienti 2011 hanno giocato in trasferta al Baselone contro la Lecco Alta. Il primo tempo è stato equilibrato con avversari fisicamente preparati e ben messi in campo, l’Aurora si trova in difficoltà a ripartire in velocità e a innescare le parecchie punte schierate e poco pronte a dialogare fra loro. Quindi finale di tempo 0-0. Nel secondo tempo l’Aurora schiera un modulo più lineare con cui si riesce a fare un 1-2 di buona fattura con un tiro incrociato e un bel colpo di testa su cross dopo triangolazione offensiva di pregiata qualità. La Lecco Alta realizza una rete su angolo ma il tempo si chiude 1-2 a favore dei biancorossi. Terzo tempo rimaniamo stabili sul modulo facendo parecchia rotazione e la si realizza una rete con un una bella entrata in corsa al volo sul primo palo. 1-0 per l’Aurora San Francesco.