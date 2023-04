LECCO – La cultura della donazione e della solidarietà si promuove anche attraverso le farmacie del territorio lecchese. L’iniziativa della distribuzione dei sacchetti per le farmacie è nata per volontà di alcune Avis Comunali della provincia di Lecco. Ricordando che Avis è il più grande sodalizio associativo presente in Italia che raccoglie i donatori e le donatrici di sangue.

L’obiettivo è quello di distribuire alle farmacie aderenti sacchetti personalizzati con il logo Avis per la consegna dei farmaci acquistati. Scegliendo di diventare donatore e donatrice si compie un fondamentale ed essenziale gesto di solidarietà e di vicinanza al prossimo. Il bisogno di salute è quotidiano, costante e, spesso, urgente: attraverso la donazione di sangue si può dare il proprio insostituibile contributo, quale opportunità per tenere monitorato anche il proprio stato di salute.