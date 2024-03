AVIS: TANTI I GIOVANI E PIÙ DONNE. METÀ DEL SANGUE VA FUORI PROVINCIA

LECCO – Illustrati i dati salienti dell’attività di Avis Provinciale Lecco Odv, in vista della 29ª Assemblea Provinciale degli Associati di sabato 23 marzo. Il presidente Manzini ha illustrato i risultati ottenuti con riferimento ai donatori e alle donazioni effettuate presso i presidi ospedalieri di Lecco e Merate.

L’attività di promozione, gestione e chiamata dei donatori da parte delle Avis comunali e la collaborazione con Avis Provinciale ha consentito il perseguimento dei seguenti risultati:

Sono 14.991 i soci donatori al 31 dicembre 2023 (14.841 nell’esercizio precedente); sommando i donatori ai soci collaboratori (225), gli associati ad Avis Provinciale Lecco risultano 15.216 contro i 15.071 del 2022. È un incremento modesto (+0,96%) ma costante registrato negli ultimi anni. 1.233 i nuovi donatori, a fronte dei 1.172 del 2022. Rispetto all’esercizio precedente si registra un incremento significativo (+5,20%), avvenuto nonostante l’aumento rilevante del precedente triennio. Ultimamente i tempi d’attesa per la visita d’idoneità agli aspiranti donatori si sono allungati (oltre 60 giorni) proprio a motivo dell’incremento delle domande d’iscrizione, non supportato dalla capacità del Centro Trasfusionale di farvi fronte, a causa della carenza di personale.

I 4.786 i donatori della fascia d’età fino a 35 anni sono la conferma della presenza di molti giovani (quasi un terzo); registrato inoltre un incremento della componente femminile fra i donatori, in particolare nella fascia d’età 18/25 anni, crescita maggiore rispetto a quella maschile.

Per quanto attiene le donazioni, Manzini ha ricordato che Avis è chiamata a collaborare col Servizio Sanitario Nazionale per la raccolta del sangue o del plasma che effettivamente serve. Alle volte viene chiesto di aumentare le donazioni, altre volte di contenerle, per evitare i rischi di spreco. “Nel 2023 – spiega il presidente – ci è stato chiesto di contenere le donazioni di sangue intero e di incrementare quelle di plasma. Infatti l’attività donazionale gestita dalle Avis Comunali ha registrato la riduzione delle donazioni di sangue intero e l’incremento del plasma. Va tuttavia rilevato che nel precedente biennio l’incremento fu significativo (+6,13% nel 2021 e +1,87% nel 2022), grazie anche all’attuazione dell’accordo con ASST Lecco di cui al progetto “Sostegno alla donazione” concepito e messo a punto per mettere a profitto lo straordinario patrimonio di donatori presente nel nostro territorio”.

È per altro opportuno ricordare che il DMTE di Lecco raccoglie più del doppio del sangue necessario per gli utilizzi locali e cede all’esterno un importante quantitativo di sangue, contribuendo concretamente al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue intero.

In sintesi, le donazioni effettuate nel 2023 sono 28.491 (28.926 nel 2022) con un decremento del 1,50%; le donazioni di sangue intero ammontano a 24.943 (26.075 nel 2022), con un decremento del 4,34% e le donazioni di plasma a 3.548 (2.851 nel 2022) con un aumento significativo del 24,44% .