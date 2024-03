AVVISO UNICO CULTURA: “OCCASIONE PER S. PIETRO AL MONTE CANDIDATO UNESCO”

LECCO – “La giunta regionale, con l’approvazione dell’Avviso Unico Cultura 2024, mette a disposizione 5,6 milioni di euro per il sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali. Regione Lombardia intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità; sostenere progetti e iniziative finalizzati alla promozione educativa e culturale, alla promozione degli istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, patrimonio immateriale, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso), alla promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e al sostegno dei soggetti partecipati da Regione Lombardia.

In particolare, La Linea 3 – Riconoscimenti Unesco aree e parchi archeologici non Statali per cui è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 600.000 euro, rappresenta una nuova opportunità per continuare il percorso della candidatura di San Pietro al Monte di Civate come sito Unesco dentro la rete dei siti del monachesimo benedettino, una candidatura che vede in prima linea il Comune di Civate e la Fondazione Comunitaria del Lecchese, e che da sempre abbiamo seguito e sostenuto come Regione Lombardia. Sono certo che con la nostra proposta il territorio potrà cogliere un nuovo strumento di valorizzazione del patrimonio artistico monumentale che ci circonda.

Ringrazio l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso per il supporto alle istituzioni e associazioni nel sostegno di iniziative culturali e sono certo che gli enti pubblici e i soggetti privati presenteranno dal prossimo 3 aprile proposte volte a valorizzare il nostro patrimonio culturale” dichiara il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.