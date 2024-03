‘CAMBIA CALOLZIO’ S’INTERROGA SULLA POLIZIA LOCALE E I SUOI CONTROLLI

CALOLZIOCORTE – Il gruppo civico Cambia Calolzio ha presentato un’interrogazione al sindaco Marco Ghezzi per ottenere chiarimenti sull’operato della Polizia locale, riguardo alle diverse attività di controllo svolte sul territorio.

L’obiettivo “è rendere noto alla cittadinanza l’ammontare delle sanzioni introitate negli ultimi anni e verificare se i maggiori proventi derivino dall’attività delle telecamere poste sui semafori rispetto alle attività di controllo effettuate sul territorio”.

L’interrogazione è composta da sei richieste, a partire dalla volontà di conoscere l’importo complessivo annuale per violazione del codice della strada dal 2019 al 2023 e gli importi effettivamente introitati, oltre alla richiesta di come siano stati reimpiegati nel bilancio per ogni annualità (ad esempio per asfalti, messa in sicurezza, rifacimento delle strade). In secondo luogo, si chiede il costo per l’installazione dei T-Red in corso Europa/via Lavello e corso Dante.

Il terzo punto riguarda il numero delle sanzioni emesse dall’anno 2019 al 2023 e il loro importo complessivo: nello specifico, violazione del “divieto di sosta”; violazione dei “limiti di velocità”; violazione di “mancata assicurazione e revisione”; violazione del “mancato rispetto del segnale di arresto per semaforo”, con maggior attenzione all’intersezione semaforica di via Lavello/corso Europa.

Il quarto punto interessa la riqualificazione del semaforo di corso Dante: quali sono state le modifiche rispetto al precedente impianto e se le variazioni hanno determinato anche una modifica della durata temporale delle fasi di rosso,giallo e verde nelle diverse direzioni di marcia.

Il quinto e il sesto punto sono inerenti al numero di controlli sui veicoli effettuati nei posti di blocco dal 2019 al 2023 e il numero di sanzioni effettuate ai mezzi pesanti in violazione al transito nel centro cittadino dal 2019 al 2023: a tal riguardo si chiede di sapere le eventuali criticità nei controlli.