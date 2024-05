BADMINTON: ALTRI 3 ORI PER MATTIA CATTANEO AL GP DI VERONA

LECCO – Due tornei anche in questo fine settimana per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto con il Grand Prix di Verona con 268 atleti e Austrian Senior Open 2024 a Sankt Polten con 160 partecipanti da tutta Europa.

Bottino ricco di medaglie a Verona per i cinque atleti blucelesti con quattro ori, un argento e un bronzo. Prestazione di grande spessore per l’Under 13 Mattia Cattaneo che centra l’oro nelle tre specialità giocate, nel SM finale vinta contro Gozzi (SSV Bozen) 21*18 21*15, nel DM in coppia con Luca Li Bohong (Junior BC MI) finale contro Pichler/Renner (ASV Mals) 21*11 21*12 e XD con Lea Gitterle (ASV Mals) su Gozzi (SSV Bozen)/Gramm (Uberetsch) 21*14 21*15. Ottimo torneo anche per il fratellino Alex Cattaneo U9 che vince tutti gli incontri di singolare giocati e sale sul gradino più alto del podio.

Due le medaglie per Andrea Saverio, argento nel SM dove perde la finale in tre tiratissimi set 14*21 21*18 11*21 contro Locatelli (Brescia Sport Più) e bronzo nel XD 19 in coppia con YI Yuan Chen (Junior BC MI) semifinale persa 13*21 12*21 contro De Leon (BC MI)/Tognetti M. (Junior BC MI). Nel DM in coppia con Federico Lazzarini agli ottavi 12*21 18*21 contro Kubler/Valentino (Pol di Nova). Paolo Milani agli ottavi nel DM e nel XD in coppia con Sarah Langes (Uberetsch) Sankt Polten.

Agli Austrian Senior Open 2024 il B&CC Lecco ha schierato quattro atleti: Denis Passador, Roberta Brenzone, Edvidio Milani e Piera Tocchetti. Nel XD 60 Passador in coppia con Brenzone conquistano un’inaspettato terzo posto contro la coppia Austriaca Rebhandl/Rebhandl 22*20 21*19. Nelle altre specialità i quattro blucelesti in coppia tra di loro nei DM e XD e Singolari, hanno disputato ottime partite visto il livello altissimo della competizione. Erano presenti oltretutto le Campionesse Mondiali di Corea 2023 le Irlandesi Williams e Peard che nel DF 55 hanno giocato contro Tocchetti e Brenzone.

Il vicepresidente Edvidio Milani commenta: “I fratelli Cattaneo continuano il loro percorso di crescita. I Master si sono ben comportati agli Austrian Open mettendo in campo buonissime prestazioni, aspettative superate. Prossimo impegno Internazionale i Campionati Europei in Belgio nel mese di agosto”.