BADMINTON: ANCORA D’ORO L’UNDER 13 MATTIA CATTANEO

PONTOGLIO (BS) – Altre due medaglie d’oro e quattro di bronzo per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco in terra bresciana a Pontoglio.

Mattia Cattaneo nuovamente sul primo gradino del podio nel XD U13 in coppia con Benedetta Mutti (Brescia Sport Più) dove in un girone round robin a quattro vincono tutte le sfide. Nel SM liv C passa i 16/mi contro Cadeo (GSA Chiari) 21*18 21*18 ed esce agli ottavi da Candelli (Sport Primavera) 17*21 13*21, entrambi atleti di categorie superiori, mentre nel DM liv C in coppia con Edvidio Milani escono ai quarti contro Barbariga/Giani (GSA Chiari) 21*19 18*21 17*21. Alex Cattaneo nel singolare U 11 vince tutte le 4 partite giocate ma tutti i partecipanti vengono premiati allo stesso livello senza classifica.

Denis Passador ritorna sul primo gradino del podio anche nel DM Liv B in coppia con Jatinder Lal (CUS BG) vincendo la finale in tre set contro i veronesi Zandonà/Lansakara 10*21 21*18 21*19, mentre nel SM Liv B lascia ai quarti contro Zandonà (BC Verona) 16*21 13*21. Andrea Saverio bronzo nel SM liv A dove perde in semifinale contro Chinnici (Città di Palermo) 11*21 18*21 e sempre bronzo nel DM liv A in coppia con Francesco Tomasello dove lasciano in semifinale contro Gamper/Ladurner (SC Meran) 21*17 13*21 15*21.

Chiara Landi conquista due medaglie di bronzo, la prima nel SF Liv C dove lascia in semifinale contro Truccolo (Brescia Sport Più) con un doppio 21*23 al cardiopalma e nel DF liv C in coppia con Mariaelena Polito (Brescia Sport Più) contro Li (Junior MI)/Sardo (Arena Badminton Team) 16*21 18*21 15*21, nel XD liv B in coppia con Nicola Cattaneo perde agli ottavi contro Valentino/Ustynova (Pol di Nova) 5*21 12*21.

SM Liv A, Federico Lazzarini ai quarti, Paolo Milani e Francesco Tomasello agli ottavi.

SM Liv B, Nicola Cattaneo agli ottavi, Paolo Poletti e Edvidio Milani ai sedicesimi

SF Liv C, Sara Micheli ai quarti.

DM Liv A, Federico Lazzarini/Lorenzo Malavolta (15Zero) e Paolo Milani/Marco De Rubeis (New Sport) agli ottavi.

DM Liv B, Nicola Cattaneo/Alfonso Sarno (CUS BG) agli ottavi.

Il vicepresidente Edvidio Milani: “Gli atleti Under Mattia e Andrea continuano a giocare ad alti livelli. Oggi Matty si è confrontato con ragazzi sedicenni senza alcun problema. Complimenti a tutti per I risultati conseguiti al torneo”.