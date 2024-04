BADMINTON: UN ORO, DUE ARGENTI E TRE BRONZI AL GP CITTÀ DI MILANO

MILANO – Ottimo l’inizio della cooperazione tra il Badminton & Croquet Club Lecco e la Lario Mi Auto, che in questo fine settimana partecipano al primo Grand Prix Città di Milano presso il Palabadminton con due atleti. Risultato: una medaglia d’oro, due d’argento e tre di bronzo.

Si inizia il sabato con Mattia Cattaneo in un ottimo momento di forma che riesce a vincere l’oro nel DM U13 con il suo compagno Luca Li Bohong (Junior BC MI) senza perdere un set, in finale contro Gozzi/Winkler (SSV Bozen) 21*9 21*13. Segue un argento nel XD U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals), anche qui senza mai perdere un set ma lasciando in finale il primo gradino del podio a Bohong (Junior BC MI)/Falchetti (GSA Chiari) 13*21 13*21.

Gli altri podi sono dello Junior Andrea Saverio anche lui in un buon periodo dove mette in campo un bel gioco e con tenacia raggiunge nel DM Junior il secondo gradino del podio in coppia con David Spitaler (ASV Uberetsch), in finale contro Bianchi (Genova BC)/Locatelli (Brescia Sport Più) perdono dopo tre set tiratissimi 17*21 21*16 19*21 e il bronzo nel XD Junior in coppia con Yi Yuan Chen (Junior BC MI) in semifinale contro la forte coppia altoatesina Fellin (SSV Bozen)/Galimberti (ASV Uberetsch) 12*21 15*21.

La domenica porta ancora due medaglie di bronzo nei singolari, Mattia nel SM U13 dove cede in semifinale contro il suo compagno di doppio Bohong 11*21 13*21 e Andrea nel SM Junior contro Bianchi (Genova BC), partita persa in semifinale ma con un piccolo rammarico, 18*21 19*21. Edvidio Milani vicepresidente e coach nella trasferta commenta: “Anche oggi Mattia e Andrea hanno giocato con grande applicazione. Ho visto i ragazzi molto contenti per i podi, ma con una piccola delusione per i bronzi nei singolari dove hanno commesso dei piccoli errori. Ho detto loro nel briefing finale: le sconfitte sono importanti per crescere e so che ne farete tesoro. Complimenti ragazzi!”