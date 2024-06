BALNEABILITÀ. ANCORA PROBLEMI A RIVABELLA E A COLICO (MA LIDO ORA OK)

LECCO – In base agli esiti analitici dei campionamenti effettuati nei giorni 13, 14, 15 e successivamente il 20 maggio, due spiagge del Lario vengono confermate non balneabili. Colico (Inganna-LC53) e Rivabella a Lecco. Tutte le altre non hanno rilevato problemi, compreso il Lido di Colico che torna a essere balneabile.

Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, l’ATS Brianza ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi …