LECCO: EUFRASIO ANGHILERI NOMINATO CAVALIERE DEL LAVORO DA MATTARELLA

LECCO – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tra questi c’è anche Eufrasio Anghileri. Classe 1954, è fondatore e CEO di Eusider Group.

“Sono molto onorato di questa nomina arrivata in un momento nel quale Eusider Group, grazie ad acquisizioni importanti, ha da poco raggiunto un obiettivo strategico: completare la gamma della sua offerta di prodotti siderurgici per soddisfare le esigenze dei propri clienti a tutto tondo, confermandosi uno dei principali centro servizi italiani, con un gruppo di aziende leader nelle prelavorazioni dell’acciaio” commenta Eufrasio Anghileri.

“Nel 1979, assieme a mio fratello Antonio e ad Angelo Carcianiga, siamo partiti in tre e con grande entusiasmo abbiamo voluto scommettere sulla nascita di una realtà nuova che oggi occupa circa 900 collaboratori con 1.500.000 tonnellate di acciaio vendute e una quota di export di circa il 38% del fatturato. Credo che l’onorificenza che mi è stata assegnata, e che accolgo con grande gioia e gratitudine, premi questo percorso e l’impegno non soltanto mio, ma soprattutto quello indispensabile di mio fratello Antonio e dei miei figli Giacomino e Maria e anche di tutti i collaboratori che hanno supportato lo sviluppo del Gruppo in questi anni. Per me è certamente un onore ma anche uno stimolo a continuare su questa strada, investendo per un’ulteriore crescita e tenendo sempre più al centro l’innovazione, la sostenibilità e l’impegno personale in ambito civile e sociale”.

Eusider è un centro servizi siderurgico privato e indipendente, player di riferimento in Italia, specializzato nelle prelavorazioni dell’acciaio. Fondata nel 1979 dai fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri, con Angelo Carcianiga, oggi affiancati dai figli di Eufrasio Giacomino e Maria, a fine 2022 il Gruppo ha raggiunto 1.500.000 tonnellate di acciaio vendute, con una quota di export di circa il 38% del fatturato.

Eusider Group è composto da 12 aziende – ciascuna specializzata in particolari settori e lavorazioni -con circa 900 collaboratori che operano in 15 stabilimenti dislocati sul territorio nazionale tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, offrendo un’estesa gamma di prodotti: coils, lamiere da treno, tubi e barre cromate, tondi, banda stagnata, inox, materie prime, laminati mercantili. Questi prodotti sono utilizzati nei seguenti settori: Eletteodomestico, macchine movimento terra, veicoli industriali, cantieristica navale, automotive, impianti industriali, infrastrutture, arredo-casa.