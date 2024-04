BASKET DONNE, IMPRESA LBW A MELZO NELL’ANDATA DEGLI OTTAVI PLAYOFF

MELZO (MI) – La LBW si aggiudica la gara d’andata degli ottavi di finale dei play off per la promozione in serie B, al termine di un match combattuto.

Dopo la buona partenza delle ospiti spinte dalle triple di Oddo e Bassani e dalla solidità difensiva (4-12 al 9′), arriva il ritorno di Melzo che all’inizio del secondo periodo trova il pareggio con il canestro di Bosisio (14-14 al 12′). La gara prosegue in equilibrio sino all’intervallo chiuso sul 21-22. Dopo la pausa Melzo trova il primo e unico vantaggio della gara con Gastoldi (23-22), poi è un monologo delle blucelesti che piazzano un break di 15-0 che le spinge sul 23-37 del 28′. Melzo fatica a trovare la via del canestro e solo nel finale con la tripla di Gambarini interrompe l’egemonia della LBW portando lo score sul 26-37. Lecco riesce a gestire bene il vantaggio sino a metà del quarto periodo con i punti di Oddo e Davide (31-44 al 34′), poi improvvisamente la squadra si blocca e viene punita dalle milanesi con un break di 12-0 grazie anche alle triple di Bosisio e Rossi che riaprono la contesa sul 43-44 a 2’12” dalla fine.

Il finale è al cardiopalma con entrambe le squadre che commettono diversi errori. Lecco fa 2/2 dalla lunetta con Scola per il +3 (43-46 a 1′”21″) e dall’altra parte Motta fa 1/2 per il 44-46 a 1’06”. Poi non succede più nulla sino alla sirena finale con Lecco che conquista una vittoria sudata ma meritata per quello fatto vedere per tutti i 40′.

Domenica prossima si torna in campo per la gara di ritorno prevista per le ore 18, dove le blucelesti dovranno difendere l’esigua differenza canestri, con l’obiettivo ben chiaro di dover vincere per proseguire il cammino nei playoff. Ci si aspetta un’altra battaglia senza esclusione di colpi.

Le dichiarazioni a fine gara di coach Canali: “Abbiamo vinto una partita durissima, e anche se ovviamente dispiace perché nel finale non siamo riuscite a conservare una differenza canestri importante, ci portiamo a casa comunque buone sensazioni. Abbiamo giocato una partita sostanziosa, contro una squadra ruvida e mai doma, che nel quarto periodo ha trovato canestri difficilissimi dal perimetro, mettendoci in seria difficoltà. Se devo trovare un errore è stato che nel momento della loro rimonta, abbiamo smesso di giocare con lucidità in attacco, e ci siamo proprio bloccate. Dovremo poi sistemare la gestione del rimbalzo, su cui sono state brave a punirci. Detto questo, abbiamo giocato con tanta determinazione e facendo buonissime cose in difesa, ed è lì che abbiamo costruito il nostro vantaggio. Torniamo in palestra consapevoli di dover aggiustare alcuni aspetti ma che possiamo fare bene”.

Basket Melzo-LBW 44-46

parziali: 7-14, 21-22, 26-37



Basket Melzo: Bosisio 5, Valieri 2, Rossi 3, Lattuada 15, Grimaldi ne, I. Ceresoli 1, Maglio, Motta 4, Mutti ne, Gastoldi 7, S.Ceresoli 3, Gambarini 4.

All.: Catalfamo.

LBW: Bassani 5, Aondio, Chitelotti, Capaldo 6, Galli ne, Scola 6, Donghi, Davide 10, Oggioni 2, Oddo 10, Ratti, Capellini 7.

All.: Canali.