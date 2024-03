BASKET DONNE, LE LBW SUPERANO ANCHE L’OSTACOLO CORSICO

CORSICO – Alla vigilia quella con il Corsico era considerata una trasferta molto insidiosa contro una compagine che aveva chiuso la fase qualificazione al secondo posto nel girone D. A questo andava aggiunta anche l’assenza di Bassani ferma ai box per il problema alla caviglia rimediato con Tradate.

Con la vittoria ottenuta giocando una pallacanestro convincente, la LBW ha dimostrato di aver superato l’esame a pieni voti che le permette di gestire il terzo posto in classifica alle spalle di Nibionno e Gallarate.

Come detto grande prestazione di squadra con un primo quarto giocato in maniera entusiasmante, Corsico trova l’unico vantaggio in apertura con i canestri di De Pascale, poi è monologo bluceleste con un parziale di 22-2 che non ammette repliche. Trascinato da un’ispirata Capellini e dalle triple della capitana Oddo, ma anche grazie ad una buona difesa e al contropiede, Lecco raggiunge il massimo vantaggio ad inizio del secondo periodo sul +19 (8-27).

Sembra tutto in discesa, ma basta poco per rimettere in partita le avversarie. Qualche scelta affrettata consente prima ad un parziale di 8-0 che porta al 16-27 del 14′. Poi ci pensa Ceci a creare problemi dal perimetro con 3 triple che bucano la zona lecchese e si va così al riposo sul 30-34. Tutto da rifare per la LBW che ri ritrova le avversarie con il fiato sul collo.

La gara prosegue sempre in equilibrio con Corsico che arriva sino a -1 (44-45), ma senza dare l’impressione di prendere in mano l’inerzia del match. Nell’ultimo quarto è la difesa della squadra di Canali a fare la differenza con solo 6 punti lasciati alle avversarie. Lecco recupera diversi palloni e li tramuta in canestri centrando una vittoria pesante per il morale e per la classifica.

Chiuso il girone d’andata con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta e ora tempo di pensare al ritorno con 3 match che verranno disputati in casa. Si comincerà domenica prossima alle ore 18 dove a Malgrate arriverà l’Aba Pink Legnano.

Ecco le considerazioni di fine gara di coach Valentina Canali: “Vittoria sudatissima, strappata con le unghie. Abbiamo iniziato con un primo quarto ai limiti della perfezione, ma era prevedibile che le avversarie sarebbero rientrate, e infatti il secondo quarto è stato un grosso problema, abbiamo subito tantissimo e non siamo riuscite più a produrre gioco in attacco. Da lì la partita è stata tirata e anche molto nervosa, e questo ci ha portato a commettere tanti errori. Però abbiamo lavorato senza perdere la testa e di questo va dato estremo merito alle ragazze. Nell’ultimo quarto abbiamo chiuso le maglie in difesa e non abbiamo più concesso quasi niente, e anche se abbiamo faticato a trovare la via del canestro contro la loro zona, siamo riuscite a costruire un piccolo vantaggio decisivo. Era difficile e l’abbiamo portata a casa, queste ragazze hanno anima da vendere”.

Arcadis Italia Corsico-LBW 55-64

(8-23, 30-34, 49-52)

Arcadis Italia Corsico: Redeghieri 3, Ceci 19, De Pascale 15, Foroni 1, Rizzi 4, Natale ne, Bianchi 8, Manzoli 2, Fordiani 3.

All.: Mariani.

LBW: Aondio, Chitelotti, Capaldo 8, Galli, Scola 5, Davide 7, Oggioni 10, Oddo 15, Ratti, Ciceri, Fumeo, Capellini 17. All.: Canali