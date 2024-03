RUGBY. AL LECCO BASTA UN TEMPO PER SCHIANTARE CERNUSCO

LECCO – Come in qualsiasi competizione, se si vuol fare tanta strada non bisogna mai sottovalutare l’avversario, debole, forte più o meno accreditato. Ebbene Lecco è sceso in campo, al Centro Sportivo del Bione, con il piglio giusto e prendendo molto seriamente un avversario come Cernusco sul Naviglio temibile e tignoso.

I ragazzi di coach Damiani non hanno mai concesso spazio ai milanesi, anzi li hanno pressati costantemente nella loro metà campo non concedendo opportunità. Chiaro che con questo atteggiamento mostrato da Lecco gli ospiti, pur lottando e credendoci sempre, hanno perso morale e man mano il tempo passava il divario sul campo si è appalesato in maniera decisiva e importante.

Già nel primo tempo Lecco ha pressoché chiuso la partita portandosi sul punteggio di 22-5, con il punto di bonus acquisito. Su un campo pesantissimo, che ha richiesto maggiori sforzi fisici ed atletici i blucelesti hanno continuato a martellare Cernusco, non permettendogli di fare punti, e guadagnandosi la vittoria con un punteggio rotondo di 42-5.

Da rilevare l’esordio in prima squadra del giovane Gioele Ruzza e la vittoria di misura di Piacenza a Bergamo per 25-22, successo giunto proprio nel finale di partita. Con questo piccolo passo falso Lecco ha accorciato la classifica portandosi a -7 dalla capolista.

RUGBY LECCO – RUGBY CERNUSCO SUL NAVIGLIO 42-5

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Riva, Sala, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Cattaneo, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. ADISPOSIZIONE: Rigonelli, Ziliotto, Gaddi, Orlandi, Ruzza, Crimella, Cappelletti. ALLENATORE Sebastian Damiani.

MARCATORI: Valentini meta, Robledo meta, Alippi meta, Zappa meta, Pellegrino trasf., Cappelletti meta, Alippi meta, Mauri meta, Mauri meta.