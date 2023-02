UDINE – Partono forti nel primo quarto le due formazioni appaiate in classifica a quota 28: al termine dei primi 10′ di gioco, infatti, il tabellone dice 17-23 in favore della Limonta grazie a un buon impatto di Villa e Allievi che, con le loro incursioni, hanno indirizzato l’andamento della gara.

Nel secondo periodo le lecchesi hanno però un calo e la Delser Udine ne approfitta andando avanti anche di qualche punto. Lo strappo viene ricucito poi nel finale e Costa va al riposo lungo sotto solo di due lunghezze (37-35) con un paio di giocate chiave proprio a ridosso della sirena.

Il terzo quarto è un assolo delle biancorosse che, grazie a una difesa fattasi più aggressiva sia a tutto campo che sulle linee di passaggio, scavano un solco e firmano un parziale di 9-19 fissando il punteggio sul 46-54. Con Turmel che alla lunga non ha più inciso e Bovenzi non in ottime condizioni (buon lavoro di Bernardi su di lei), la sola Ronchi ha tenuto a galla le sue, ma é stata ben limitata dalla coppia di mastini Fietta/Allievi.

Al contrario della partita di andata, in cui Udine punì le masnaghesi proprio nell’ultimo quarto, la Limonta non si fa sorprendere e, grazie alla solita immensa Brossmann e alle torri Osazuwa/Tibè, le ospiti toccano anche il +14 (52-66). Da qui c’è una reazione delle padrone di casa che piazzano un parziale di 0-7 e si riavvicinano (59-66). L’ultima rimessa premia le ragazze di coach Seletti che, con una tripla di tabella di Villarruel, pareggia la differenza canestri e si regalano un sorriso ancora più grande.

WomenAPU Delser Crich Udine-Limonta Costa Masnaga 59-69

(17-23, 37-35, 46-54, 59-69)

WOMENAPU DELSER CRICH UDINE: Ceppellotti NE, Bovenzi* 4 (1/4, 0/1), Ronchi* 17 (3/15, 2/9), Penna NE, Tumeo NE, Bacchini* 14 (4/8, 2/6), Turmel* 8 (2/4, 1/1), Lizzi* 6 (3/7 da 2), Pontoni 2 (1/4 da 2), Mosetti 2 (1/2 da 2), Ugiagbe NE, Gregori 6 (2/4, 0/3). Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 17/48 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri liberi: 10/13 – Rimbalzi: 34 12+22 (Turmel 8) – Assist: 7 (Bovenzi 3) – Palle recuperate: 4 (Bovenzi 2) – Palle perse: 13 (Turmel 4)

LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 3 (1/5, 0/1), Osazuwa 3 (0/1 da 2), Villa E.* 10 (3/8, 1/3), Gorini NE, Razzoli NE, Villarruel 7 (2/2, 1/2), Allievi* 11 (5/11, 0/1), Bernardi* 6 (3/5, 0/1), Tibè* 10 (5/10 da 2), Brossmann* 19 (6/8, 1/4). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 25/50 – Tiri da 3: 3/12 – Tiri liberi: 10/14 – Rimbalzi: 47 10+37 (Brossmann 19) – Assist: 8 (Fietta 5) – Palle recuperate: 9 (Villa E. 3) – Palle perse: 13 (Brossmann 4) – Cinque Falli: Osazuwa, Brossmann.

Arbitri: Riggio S., Migliaccio M.