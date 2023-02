LECCO – Nuovo arrivo in casa Picco Lecco. L’israeliana Marmen Vitalia, nata il 3 febbraio 1997, è infatti la nuova schiacciatrice della compagine lecchese di pallavolo. Alta 1 metro e 88, proviene dalla Georgia Tech Athletics negli Stati Uniti.

Giunta a Lecco a gennaio per i primi allenamenti con la prima squadra biancorossa, la sua carriera comincia nelle squadre giovanili della nazionale di Israele per poi giocare nella stagione 2014/15 nell’Hapoel Kfar Saba. Nelle due stagioni successiva difende i colori dell’Even Yeuda e dell’Haderah. Nel 2017/18 gioca per il Maccabi Haifa con cui conquista il campionato e la coppa nazionale. Si trasferisce quindi negli Stati Uniti giocando due ann per la Rutgers Universities in New Jersey e due per la University of Central Florida. Fino al passaggio, nel 2022, alla Georgia Tech Athletics.

“Quando ho espresso al mio agente Marco Mancino il mio desidero di giocare in Italia, mi ha proposto di spostarmi a Lecco dicendomi che sarebbe stata una buona opportunità per giocare nel campionato italiano – le parole di Vitalia -. Ho subito accettato con entusiasmo e sono grata a Lecco per l’opportunità che mi ha dato di confrontarmi in un campionato difficile come quello italiano. Ho trovato una società molto ben organizzata con uno staff tecnico, medico e dirigenziale che mi sta aiutando tantissimo e le compagne di squadra mi hanno fatto subito sentire a mio agio integrandomi nel gruppo”.

“Ho iniziato a giocare a pallavolo abbastanza tardi, avevo 16 anni, ma il mio sogno è sempre stato quello di potermi confrontare in un campionato importante come quello italiano. Andare al college è stata una breve sosta per completare la mia istruzione giocando a un buon livello. Dopo alcuni anni di studio e gioco negli Stati Uniti – conclude la schiacciatrice -, ho avuto questa opportunità per ricominciare a inseguire il mio sogno di arrivare un giorno a giocare in Serie A1″.