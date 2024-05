BASKET DONNE SERIE A2, COSTA TRIONFA SU TRIESTE E VA IN SEMIFINALE

COSTA MASNAGA – Passata la “paura” del dover affrontare una gara da dentro/fuori, la CLV-Limonta può tirare un sospiro di sollievo e godere di una bella vittoria.

Il primo canestro della serata è delle ospiti, ma sarà l’unico vantaggio delle triestine. Le padrone di casa rispondono immediatamente con un 8-0 (8-2) ma Trieste non si fa spaventare e si porta a contatto (8-6). Qui sale in cattedra Ravelli che, con 2 triple consecutive, affossa per la prima volta le giuliane (17-8). Il quarto si chiude sul 23-16 con Costa che è sul pezzo.

Nel secondo periodo la CLV tocca il massimo vantaggio fino a quel momento (39-28) grazie ad una Osazuwa offensivamente devastante quando riceve nel pitturato. A fine quarto le triestine accorciano le distanze e vanno al riposo lungo sotto di 7 lunghezze (41-34).

Il secondo tempo si apre con le friulane che non hanno nessuna voglia di lasciare nulla di intentato e si riportano sotto di 1 (44-43) a 6′ dalla terza sirena e coach Andreoli é costretto a chiamare time-out per riportare le sue in carreggiata. Costa esce bene dal time-out con una Vittoria Allievi incontenibile che, su entrambi i lati del campo, domina e regala alla Limonta il massimo divario (61-46). L’inizio dell’ultima frazione è all’insegna del “non canestro”, si segna poco o niente da entrambe le parti. L’ingresso in campo di Caloro scuote il momento di stallo e spinge le brianzole a +20 (70-50).

Da qui non c’è più storia. Finisce 84-52 tra gli applausi dei tifosi biancorossi.

CLV-Limonta Costa Masnaga–Futurosa Trieste iVision 84-52

(23-16, 41-34, 61-46, 84-52)

