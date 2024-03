CALCIO A 5, COPPA DIVISIONE: LECCO BATTE ROMA E VA IN FINALE

LECCO – Il Lecco è in finale di Coppa della Divisione di calcio a 5. Al PalaOlgiata di Roma i blucelesti di mister Marcio Moratelli scrivono la pagina più bella della storia del futsal bluceleste conquistando ai calci di rigore un traguardo tanto prestigioso quanto meritato, eliminando niente meno che l’Olimpus Roma.

Si partiva dal 4-4 dal Palataurus e dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, sono stati i rigori a sancire il successo lecchese, con Enzo Moratelli, già autore del vantaggio bluceleste, a segno nell’ultimo decisivo rigore che ha fatto esplodere la gioia del Lecco. In finale, mercoledì 24 aprile a Riccione, l’avversario sarà un’altra compagine romana, la Cioli Ariccia.

Pronti via e Gattarelli si salva due volte su Borolo. Al 3′ ci prova Isgrò da fuori e Gattareli vola a deviare in angolo. Al 5′ fallo di Javi Roni su Kullani e l’ex bluceleste si procura un brutto infortunio alla caviglia che lo costringe a lasciare il campo. A lui i migliori auguri di una pronta guarigione. Il Lecco è pericoloso al 7′, ma Rodriguez in uscita sventa su Mattaboni. Al 9′ Kullani non trova la porta dalla distanza, poco dopo conclusione centrale di Tortorella. Al 12′ altro spunto di Kullani sulla destra e Rodriguez respinge col piede. Al 16′ il risultato si sblocca per merito di Enzo Moratelli, abile a ribadire in rete una conclusione di Panzeri dalla sinistra.

Nella ripresa l’Olimpus parte forte, ma al 3′ è il Lecco a sprecare un’ottima occasione in contropiede. Immediata reazione capitolina e Gattarelli nega il pareggio prima a Borolo e poi a Isgrò, entrambi dalla sinistra. Al 5′ Valdes ruba palla, ma viene chiuso al limite dell’area dall’uscita di Rodriguez. Passano 4′ e Rodriguez compie un autentico miracolo su Tortorella, lanciato sulla destra a due passi dalla porta da Valdes in contropiede. L’Olimpus aumenta la pressione, ma Gattarelli è insuperabile sia su Cutruneo che su Borolo, con il primo che centra anche un palo dalla destra. All’11’ schema su punizione con Isgrò che apre per Cutruneo sulla destra, bravo a trovare lo spiraglio per trafiggere Gattarelli. L’Olimpus ci crede e il portiere bluceleste deve opporsi prima su Ceccarelli e poi su Seferi. Bolognini si mangia due volte il possibile sorpasso, poi a 1’18” dal termine Kullani parte in azione personale e viene steso da un avversario, ma l’arbitro punisce una precedente sbracciata del numero 94 bluceleste con il suo secondo giallo di serata. Nel finale, nonostante l’uomo in meno, il Lecco resiste stoicamente al forcing romano e si va così ai calci di rigore.

Rivella e Borolo non sbagliano al primo turno, mentre Regini e Cutruneo si fanno respingere le proprie conclusioni. Tortorella batte Banana, entrato appositamente al posto di Rodriguez, e Gattarelli neutralizza Isgrò per il primo vantaggio lecchese. Al quarto giro di rigori Mattaboni si fa murare da Banana, ma Seferi spara alto e il Lecco resta a +1. Tocca a Enzo Moratelli e il suo gol spedisce il Lecco in paradiso.

OLIMPUS ROMA-LECCO 2-4 dcr (1-1)

OLIMPUS ROMA: Rodriguez, Isgrò, Borolo, Ceccarelli, Cutruneo (1); Banana, Javi Roni, Alciati, Seferi, Piretti, Marcelo, Bolognini. All. D’Orto.

LECCO: Gattarelli, Tortorella, Rivella, Mattaboni, Kullani; Posca, Di Tomaso, E.Moratelli (1), Valdes, Regini, Panzeri, Balocchi. All. M.Moratelli.

Arbitri: Kreso di Trieste e Dessi di Oristano.