CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE, SI COMPLICA IN VENETO IL CAMMINO DEL LECCO

MASER (TV) – Si complica il cammino del Lecco verso i playoff del girone A di A2 Élite. I blucelesti cadono 3-0 a Maser nello scontro diretto contro lo Sporting Altamarca e scivolano al 7° posto. Gara sul filo dell’equilibrio sino all’ultimo minuto, quando i veneti hanno arrotondato il risultato sfruttando il portiere di movimento lecchese. Le occasioni per segnare non sono mancate, compreso un palo su tiro libero, ma quando non è giornata c’è poco da fare.

La cronaca. Dopo 1′ Tortorella triangola sulla sinistra con Espindola ma non inquadra poi lo specchio di porta da ottima posizione. Passano pochi secondi e Miraglia si salva su Hartingh, palla a Mattaboni e conclusione alzata in angolo. Dalla parte opposta spunto di Delmestre e palla sulla traversa, poi Gattarelli devia in angolo su Koren. Al 3′ Hartingh ruba palla in pressione, prova a saltare Miraglia e da posizione defilata centra il palo, con Mattaboni che mette poi a lato tutto solo davanti alla porta. Bellissimo spunto di Tortorella poco dopo, sgusciando tra due avversari e servendo Mattaboni sulla sinistra, ma il numero 21 non trova l’impatto col pallone in scivolata. Al 6′ Gattarelli è attento su Cerantola, pericoloso anche pochi secondi dopo costringendo Espindola al salvataggio sulla linea. Al 9′ Boscaro impegna Gattarelli dalla destra, mentre al 13′ Hartingh ruba un altro pallone e Miraglia gli nega il gol del vantaggio. La gara è divertente ed equilibrata e al 15′ bravo ancora Gattarelli sul contropiede solitario di Delmestre, ripetendosi al 18′ su Modesto. A 14″ dall’intervallo palla messa in area da Koren, sfortunata deviazione di Mattaboni che firma l’1-0 di metà gara.

La ripresa si accende al 3′, quando Kullani gestisce benissimo un pallone in mezzo al campo, servendo Espindola sulla sinistra che scheggia la traversa con un pallonetto davanti a Miraglia. Al 7′ lo stesso Espindola protegge bene un pallone al limite, lo appoggia a Mattaboni che non inquadra la porta da ottima posizione. Pochi istanti dopo miracolo di Miraglia sul diagonale dalla sinistra di Rivella. Il Lecco spinge, ma al 12′ è miracoloso due volte Gattarelli su Delmestre a pochi passi dalla porta. Un minuto dopo Kullani recupera palla davanti alla porta, suolata per Espindola che sbaglia un gol che sembrava già fatto.

Bon commette fallo su Gattarelli ed è il sesto per i padroni di casa, ma Ferri centra il palo su tiro libero.

A 5’31” dal termine mister Moratelli schiera Ferri come portiere di movimento e viene punito prima dal raddoppio a porta vuota di Maltauro dalla sua metà campo, poi da Delmestre con la stessa modalità. Finisce 3-0 e ora il Lecco non può più sbagliare un colpo se vuole raggiungere i playoff.

SPORTING ALTAMARCA-LECCO 3-0

Marcatori: 19’46” p.t. aut. Mattaboni (L), 16’13” s.t. Maltauro (S), 19’21” Delmestre (S).

SPORTING ALTAMARCA: Miraglia, Maltauro, Boscaro, Koren, Delmetre, Kovacevic, Milovanovic, Bandiera, Cerantola, Bon, Modesto, Zarantonello.

All. Pagana

LECCO: Gattarelli, Hartingh, Tortorella, Mattaboni, Espindola, Posca, E.Moratelli, Regini, Panzeri, Kullani, Ferri, Rivella.

All. M.Moratelli.

Arbitri: Stefano lavanna (Pesaro), Natalia Bernardino (Terni).