CALCIO A 5 SERIE A2 ÉLITE: VITTORIA 4-3, SORPASSO DEL LECCO SULLA FENICE

LECCO – Il Lecco batte 4-3 il Gpa Mestre e lo sorpassa in classifica avvicinandosi alla zona playoff. Prestazione maiuscola per i blucelesti del duo Guina-Moratelli, capaci di imporsi contro un ottimo avversario e infilare la quinta vittoria nelle ultime sei gare di campionato.

Squadre in campo al Palataurus per la seconda giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite e brave a dar vita a un vero e proprio spettacolo che ha tenuto i numerosi tifosi presenti con il fiato sospeso sino alla sirena finale.

LA CRONACA

Pronti via e dopo 35″ è Guina a capitalizzare un pallone servitogli da Ferri in area e sbloccare il risultato a favore dei padroni di casa. La gara è equilibrata ed entrambe le squadre sono attente nel non lasciare occasioni agli avversari. Al 13′ Gattarelli è bravo a salvarsi in angolo su Ruzzene, ma 2′ dopo viene battuto da Crescenzo, a segno a due passi dal palo sulla sinistra, finalizzando un’azione costruita sulla fascia opposta da Vailati. Al 17′ Bordignon devia in angolo una botta dalla sinistra di De Donato. Passa 1′ e un triangolo in velocità tra Guina e Mattaboni consente a quest’ultimo di insaccare il 2-1 di metà gara.

La ripresa si apre con un doppio miracolo di Mattiola, portiere ospite, su Espindola da distanza ravvicinata. Al 3′ Gattarelli respinge su Ortolan e poco dopo Murga al volo sfiora il palo. Al 5′ punizione per il Lecco, Kullani vede respingere la sua prima conclusione, ma sul prosieguo dell’azione trova la sua prima rete in campionato che porta il punteggio sul 3-1. Immediata reazione ospite e bellissima rete del 3-2 del classe ’05 Ruzzene con uno spunto personale sulla sinistra. Il Lecco è pericoloso con capitan Hartingh su invito di Mattaboni, mentre al 6′ Espindola e Ruzzene impegnano i due portieri. Al 9′ spettacolare azione di Guina sulla sinistra e Rivella dalla parte opposta mette dentro il nuovo +2 bluceleste. Al 10′ bravo Gattarelli su Ortolan, così come il collega Mattiola di piede su Mattaboni servito da Hartingh.

A 5’10” dal termine il Mestre schiera Bordignon portiere di movimento e viene premiato poco dopo dal 4-3 di Crescenzo, solo sul palo sinistro su assist dal fondo opposto di Ruzzene. Il Mestre continua con l’uomo in più fuori dai pali e l’occasione migliore arriva al 20″ dalla fine, quando Gattarelli nega il pareggio a Vailati fissando il definitivo 4-3.

LECCO-GPA MESTRE 4-3

LECCO: Gattarelli, Espindola, Hartingh, Guina (1), Ferri; Di Tomaso, Rivella (1), Kullani (1), De Donato, Valdes, Mattaboni (1), Panzeri.

All. M. Moratelli.

MESTRE: Mattiola, Ortolan, Bordignon, Mazzon, Murga; Di Odoardo, Morello, Bergamo, Vailati, Crescenzo (2), Ruzzene (1).

All. De Martin.

Arbitri: Squilletti di Campobasso e Faiella di Castellammare di Stabia.