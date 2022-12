VERCELLI – Il Lecco in trasferta nel Piemonte orientale non riesce a conquistare i tre punti che sarebbero potuti valere il titolo di campione d’inverno. Contro la Pro Vercelli termina 1-1 con rete di Buso nel primo tempo a cui risponde Della Morte nella ripresa.

LA CRONACA

Subito un scambio di cortesie nei primi minuti con la Pro Vercelli che prova a sfondare nell’area bluceleste e di risposta Giudici sbaglia un assist facile, poi le squadre prendono a studiarsi. Al 13′ i padroni di casa sfiorano il vantaggio su angolo e conseguente spizzata di testa che però va alta. Due minuti dopo sono i lecchesi a non intendersi su un contropiede prelibato. Al 19′ il tabellino si muove: testa di Celjak verso la porta vercellese, Buso interviene con un tap-in e spinge la sfera in porta, a due passi però dall’estremo difensore avversario che sembra salvare il risultato ma così non è. 0-1. Dopo qualche scambio dalla distanza la prima frazione si chiude con i piemontesi in pressing ma con nulla di fatto.

Si riparte con i padroni di casa che sprecano una punizione da buona posizione, all’8′ ci riprovano ma Melgrati è reattivo. Al 12′ punizione per la Pro Vercelli: sul piazzato Della Morte si fa trovare pronto, ruba palla e mette in rete l’1-1 beffando la difesa del Lecco. Degna di nota sul finale l’azione di Mangni che sbaglia l’uno contro uno che avrebbe portato di nuovo i suoi in vantaggio. Termina invece 1-1 e si dissolve anche il sogno di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica.