CALCIO DILETTANTI. INCONTRO SULLA RIFORMA CON LE SOCIETÀ LECCHESI

MILANO – Il presidente del Comitato Regionale Lombardia, Sergio Pedrazzini, i consiglieri regionali e i delegati incontrano le società per discutere dei principali temi che coinvolgono il calcio dilettantistico.

Una serie di appuntamenti in presenza e che toccherà tutte le delegazioni a cui si aggiunge una data riservata alle società di calcio a 5. Proprio l’incontro con le società della delegazione di Lecco si terrà oggi 23 gennaio alle 20 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli in via Fatebenefratelli 6 a Valmadrera.

“Sono passati oltre sei mesi dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport – dice Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND -. Questa legge ha modificato in maniera epocale le regole del nostro sport. Per questo motivo un confronto tra il CRL e le società diventa di fondamentale necessità, al fine di valutare lo stato e la condizione attuale dei club e di tutto quello che il Comitato sta affrontando insieme a loro. Questi incontri non vogliono essere solamente un momento di confronto, ma anche di formazione in merito agli argomenti più attuali della riforma e del cambiamento delle NOIF. L’obiettivo sarà anche quello di illustrare alle società tutte le novità, i servizi e le attività che il Comitato sta portando avanti per fronteggiare, non solo la Riforma, ma la stagione e il futuro del calcio dilettantistico”.