BASKET COSTA: CON L’EMPOLI VITTORIA SUDATA MA MERITATA

COSTA MASNAGA – Vittoria interna per la CLV-Limonta Costa Masnaga che ha la meglio contro l’Use Rosa Scotti Empoli nel campionato di Serie A2 di basket al termine di un match combattutissimo.

L’inizio è tutto per Empoli, che con un parziale di 0-8 lascia a secco per più di tre minuti di gioco le padrone di casa, costrette a sudare le proverbiali sette camicie per recuperare terreno e chiudere il quarto a quattro lunghezze di svantaggio (14-18) grazie a un parziale di 5-0 sul finire. Il secondo periodo vede, al suo termine, la stessa distanza di punteggio di com’era finita la prima frazione di gioco (30-34).

Nella ripresa, le masnaghesi impattano il match sul 34-34 dando inizio a un botta e risposta punto a punto (51-50). Negli ultimi 10 minuti, la musica non cambia: a regnare è il totale equilibrio (62-62 a 1.45″) fino a quando una tripla della capitana Angelica Tibè (MVP dell’incontro con doppia doppia: 17 punti e 10 rimbalzi a cui aggiunge anche 2 assist) e i tiri liberi di Carolina Pappalardo (9 punti, 4 rimbalzi e ben 8 recuperi) regalano la vittoria a Costa (69-62).

Oltre alle due sopracitate, buono l’impatto di Osazuwa (10 punti), che quando lucida è una vera forza della natura e naturalmente di Allievi (una vera pantera) autrice di ben 9 assist e altrettanti rimbalzi.

“Vittoria sudata – commenta coach Luca Andreoli – che sicuramente ci dà morale perché è stata ottenuta contro una squadra che può vantare una delle migliori difese del campionato. Il primo tempo ci ha visto decisamente sottotono ma poi, nella ripresa, siamo riuscite ad alzare il ritmo e la fisicità. Siamo contenti ma ora dobbiamo mettere giù la testa in vista dello scontro con Torino”.

CLV-Limonta Costa Masnaga – USE Rosa Scotti Empoli 69-62

(14-18, 30-34, 51-50, 69-62)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 11 (0/3, 3/7), Cibinetto NE, Osazuwa* 10 (5/8 da 2), Caloro 5 (1/2, 1/5), Razzoli NE, Piatti, N’guessan* 1 (0/1, 0/1), Allievi* 7 (2/7, 1/6), Bernardi* 9 (2/4, 1/3), Pappalardo 9 (2/6, 0/3), Tibè 17 (6/12, 1/1)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/45 – Tiri da 3: 7/29 – Tiri Liberi: 12/18 – Rimbalzi: 39 15+24 (Tibè 10) – Assist: 21 (Allievi 9) – Palle Recuperate: 18 (Pappalardo 8) – Palle Perse: 12 (Allievi 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani* 12 (2/5, 2/3), Ruffini 8 (1/2, 1/2), Patanè* 10 (4/8, 0/3), Stoichkova* 10 (1/2, 2/7), Merisio*, Avonto NE, Villarruel 7 (2/6, 1/1), Manetti 6 (1/2, 1/1), Antonini, Miscenko* 9 (4/6 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 15/32 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 11/18 – Rimbalzi: 46 9+37 (Miscenko 9) – Assist: 17 (Castellani 4) – Palle Recuperate: 6 (Castellani 2) – Palle Perse: 27 (Castellani 6)

Arbitri: De Rico M., Gallo S.