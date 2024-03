CALCIO, DOMANI LECCO E PALERMO ACCOMUNATI: ENTRAMBI A UN BIVIO

LECCO – È arrivato il tempo del dentro o fuori, domani pomeriggio (ore 16:15) al Rigamonti-Ceppi Lecco e Palermo sono attesi a una svolta; i rosanero reduci da due sconfitte consecutive devono necessariamente vincere per ambire al secondo posto e con esso la promozione diretta in serie A. Ancor peggio stanno i blucelesti, che in caso di sconfitta vedrebbero notevolmente assottigliarsi le già residue speranze di agganciarsi al treno dei playout onde evitare la retrocessione diretta in C, dopo una sola stagione di permanenza nella seconda serie del pallone italico.

A riguardo mister Alfredo Aglietti è speranzoso: “Mi aspetto una squadra grintosa, anche se non posso promettere e garantire niente non è uno sport individuale e a me non piacere vendere fumo. È stata una settimana particolare per tutti, un contesto non facile – per quanto riguarda i tifosi dico che sin quando il dissenso si manifesta civilmente ritengo vada rispettato. Non sono venuti a spaccare, insomma il problema tifosi non c’è, dobbiamo pensare a ricompattarci per rendere la gente fiera di noi”.

Mister, una settimana bella turbolenta:, prima l’annunciato esonero poi la riconferma.

“Se sono qui è perché non ho ricevuto nessuna comunicazione, ho lavorato nel migliore dei modi non subendo pressione o tensioni particolari. Il mestiere dell’allenatore è molto ballerino, e bisogna gestire gli sbalzi d’umore che possono esserci”.

Come ha gestito lo spogliatoio?

“Sapevo che a Lecco potevano accadere cose immaginabili, e questo non aiuta certo la classifica se fossimo più tranquilli, magari questo non sarebbe accaduto. Calciatori e allenatore devono fare il loro lavoro al massimo rispettando i voleri del presidente.”

E dell’allontanamento del DS Fracchiolla cosa pensa?

“Non è di mia competenza parlare di queste cose, avevo e ho un ottimo rapporto con lui”.

Domani con il Palermo che squadra vedremo?

“Ci sarà qualcosa di diverso sotto tutti i punti di vista, abbiamo lavorato su svariati moduli in base a ciò sceglieremo la formazione. Ieri si è fermato Celjak oggi Sersanti che ha avvertito un problemino, devo ancora parlare con la dottoressa per capire se è disponibile o meno”. Queste in estrema sintesi le dichiarazione del mister del Palermo Eugenio Corini: “Il Lecco è in una situazione di difficoltà, dobbiamo andare lì a fare la partita per noi è un punto di partenza-dovremo dimostrarlo con una gara solida e gagliarda, non sarà facile ma dobbiamo vincere per invertire la tendenza negativa”.

Arbitrerà la gara Pezzuto di Lecce, assistenti Trinchieri di Milano e Belsanti di Bari. Quarto uomo Cerbassi di Arezzo, Var Mariani di Aprilia, Avar Miele di Nola.

