LECCO – I Primi Calci 2015 dell’attività di base dell’Aurora San Francesco, allenati da Gigi Anderis e Paolo Solano, hanno disputato una amichevole contro la Lecco Alta. Due squadre a testa e sfida bellissima su due campi. Grande impegno e tanta volontà. Poco alla volta i bambini stanno migliorando e si comincia a vedere qualche bella azione. Giocato per più di un’ora tutti stanchi ma contenti

I Primi Calci 2014 erano impegnati nel raggruppamento con Rovinata e Costamasnaga. Nella prima partita contro Rovinata, gara equilibrata con giocatori di pari livello con i bambini dell’Aurora. I ragazzi si sono impegnati aiutandosi l’uno con l’altro tanto che nel primo e secondo tempo la partita finisce in parità. Nel secondo incontro con il Costamasnaga, anch’esso di pari livello tra i giocatori, l’Aurora parte in svantaggio ma rimonta, vincendo entrambi i tempi.

Primi Calci 2014 hanno giocato, anche, con il San Giorgio Molteno. Un confronto che ha permesso ai bambini dell’Aurora di divertirsi con una certa tranquillità, in quanto gli avversari erano di pari livello. Ci sono stati dei momenti di bel gioco e ottime finalizzazioni. Tutti hanno giocato con volontà e altruismo. Bravi a tutti i bambini e complimenti per la sportività dimostrata unita a un ottimo comportamento in campo e in panchina. L’Aurora San Francesco ha vinto tutti e quattro i tempi disputati.

I Pulcini 2013 hanno disputato la partita contro la Zanetti di Castello, squadra allo stesso livello dell’Aurora San Francesco. I biancorossi hanno lottato bene, con grinta concludendo 0-0 il primo tempo, vincendo il secondo tempo 2-0 e cedendo alla Zanetti il terzo tempo. Diverse le occasioni da gol da ambo le parti, ma poca la rapidità e precisione davanti alla porta.

Gli Esordienti 2010 hanno giocato la gara casalinga con il San Giorgio Molteno. Squadra tosta, ben organizzata, irruente e con giocatori ben messi fisicamente. Partita combattuta, alla fine ha prevalso lo maggiore voglia di vincere degli avversari. I parziali: 0-1, 0-1, e 0-0.

Gli Esordienti 2011 sono stati impegnati in casa con il Val San Martino. Dopo svariate partite con alti e bassi e l’utile turno di riposo ha permesso di concretizzare alcune soluzioni tattiche. I ragazzini sono riusciti a dare costanza di rendimento nei primi due tempi, cercando l’azione avvolgente per poi rientrare con cross o tiri in porta, da cui nascono i primi due bei goal.