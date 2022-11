MILANO – Anche quest’anno Regione Lombardia vuole supportare il movimento dello sci giovanile e promuovere i valori di sani stili di vita all’aria aperta. Dal 12 dicembre fino al 24 dicembre i ragazzi minori di 16 anni residenti in Regione Lombardia potranno, scaricando un voucher dal sito www.skipasslombardia.it, recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della Regione e ricevere un giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo) da utilizzare per vivere una giornata di sport e passione sulle piste innevate delle località alpine lombarde. Il costo del voucher è di 5 euro. In parallelo anche le scuole sci (alpino e nordico) e snowboard lombarde…