LECCO – Al Rigamonti-Ceppi ultimo atto della regular season di Serie C, con la Calcio Lecco a caccia della vittoria che certificherebbe matematicamente il secondo posto. Ospite del giorno la Pro Vercelli, 15ª in classifica e in piena lotta per evitare i playout.

Coreografia dalle grandi occasioni in curva nord, con bandierine blu e celesti a fare da sfondo allo striscione principale. 120 invece i supporter piemontesi (sui 2552 totali nello stadio) a tifare per i loro beniamini dalla sud.

Prima del match un omaggio in casa lariana, con la consegna della maglia celebrativa al capitano Luca Giudici, oggi in campo per la centesima volta con i colori blucelesti.

Inizio col freno a mano tirato per entrambe le formazioni, che per i primi 20 minuti non riescono a rendersi pericolosi nella metà campo avversaria. A rompere una prima fase scevra di emozioni ci pensa Giudici, con un destro direttamente da punizione defilata che attraversa l’area e si spegne sul fondo. Al 32° bella azione personale di Girelli, il quale tenta il mancino a giro, respinto dalla difesa ospite.

Proteste lecchesi al 40°, quando, dopo un batti e ribatti in area, il pallone viene respinto dal braccio di un difensore della Pro Vercelli, ma il guardalinee alza la bandierina annullando il possibile penality. Nel recupero piemontesi pericolosissimi: Calvano calcia di prima da fuori area, trovando una grande respinta di Melgrati, abile a distendersi a mano aperta sulla sua sinistra.

La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo. Invariato anche il copione di gioco, con squadre compatte e attente soprattutto in fase difensiva. Le emozioni stentano ad arrivare: poco gioco, tanto agonismo, nessun tiro in porta. Al 75° si accende ancora Girelli, che questa volta ci prova con il destro, ma il suo rasoterra da fuori area sfiora soltanto il palo. Proprio lo stesso centrocampista bluceleste si vede sventolare un rosso diretto un minuto più tardi, quando l’arbitro reputa troppo pericoloso l’intervento su un avversario nella tre quarti offensiva.

Il Lecco non molla l’osso, anche perchè la contemporanea vittoria del Pordenone condannerebbe i lariani al terzo posto. All’84° ci prova Battistini dal limite dopo una respinta corta della difesa: Valentini fa buona guardia. In 11 contro 10 la Pro Vercelli non tenta l’affondo, ma si preoccupa maggiormente di portare a casa un punto che vorrebbe dire salvezza: ecco dunque che il Lecco non trova gli spazi giusti per affondare. Finisce 0-0, con i lariani che scivolano così al terzo gradino della graduatoria.

CALCIO LECCO – PRO VERCELLI 0-0

LECCO (3-5-2): Melgrati; Enrici, Battistini, Bianconi; Zambataro (dal 74° Tordini), Ilari, Galli (dal 66° Ardizzone), Girelli, Giudici; Buso, Bunino (dal 62° Mangni). All.: Luciano Foschi

PRO VERCELLI (4-2-3-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Rizzo N. (dal 62° Clemente); Calvano (dal 92° Corradini), Saco; Iotti, Laribi, Vergara (dal 76° Gatto); Arrighini (dal 92° Rojas). All.: Massimo Gardano.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo