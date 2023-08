LECCO – Termina l’amichevole pomeridiana tra Lecco e Lumezzane, formazione bresciana neopromosso in serie C, con il risultato di 1-2 a favore dei blucelesti. Allo stadio “Tullio Saleri” va in rete allo scadere del primo tempo Sersanti con un colpo di testa derivato da corner di Lepore. Nella ripresa accorcia Capelli per il Lumezzane. A pochi minuti dal termine Di Stefano sigla la rete del sorpasso con un tiro da fuori area.

LUMEZZANE-LECCO 1-2

LUMEZZANE: Filigheddu Stefano; Regazzetti Samuele; Parodi Gianluca; Pisano Eros; Taugourdeau Anthony; Dalmazzi Alessandro; Spini Cristian; Moscati Marco; Gerbi Erik; Malotti Manuele; Poledri Manuel. A disp: Galeotti Cesare; Pogliano Cesare; Tortelli Kevin; Filippini Francesco; Resinelli Giacomo; Scremin Gianluca; Pesce Simone; Capelli Andrea; Basso Ricci Alberto; Folli Nicolas.

LECCO: Melgrati Riccardo; Lemmens Mats Leentje; Boci Brayan; Galli Giorgio; Bianconi Alessandro; Lepore Franco; Giudici Luca; Tenkorang Joshua; Novakovich Andrija; Sersanti Alessandro; Pinzauti Lorenzo. A disp: Bonadeo Luca; Cecchini Filippo; Stanga Luca; Celjak Vedran; Caporale Alessandro; Donati Francesco; Tordini Mattia; Di Stefano Lorenzo; Eusepi Umberto; Mangni Doudou; Scapuzzi Luca; Marrulli Corrado; Costante Manuel.

Marcatori: Sersanti (43’); Capelli (78’) ; Di Stefano(87’)