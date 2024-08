CALCIO LECCO, ALTRO KO. LA JUVENTUS NEXT GEN CALA IL POKER NEL TEST DI BIELLA

BIELLA – Mancano nove giorni dall’esordio del Lecco nel campionato di serie C quando al Rigamonti-Ceppi sarà ospite l’Union Clodiense. Intanto la Calcio Lecco di mister Francesco Baldini perde per 4-1 l’amichevole allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella contro la Juventus Next Gen in una gara ‘vietata’ perfino ai giornalisti.

Il match vede i bianconeri che provano a costruire gioco con i blucelesti invece pronti a ripartire con l’obiettivo di colpire la retroguardia avversaria. La formazione lombarda ci prova, ma senza efficacia. La gara vive di continui ribaltamenti di fronte e, infatti, dopo una chance juventina per Mulazzi, i lombardi impegnano e non poco Daffara che, però, è attento e risponde presente. L’occasione sventata scuote la Juventus che sblocca il match con Da Graca che in spaccata insacca la palla su assist di Puczka, a sua volta imbeccato da Amaradio, per l’1-0. Si va al riposo su questo risultato.

Il secondo tempo inizia con diverse sostituzioni, da una parte e dall’altra. E la Juventus trova il 2-0 al 49′ con Mancini che raccoglie alla perfezione un cross proveniente dalla destra e supera l’estremo difensore lecchese. La reazione della squadra di Baldini è blanda e al minuto 66 segna ancora Mancini grazie a una azione di Guerra: 3-0. A dieci minuti dal 90′ finalmente segna anche la Calcio Lecco grazie al nuovo arrivato Zuberek che fulmina Daffara con un tiro violento per il 3-1. Tre minuti dopo ci pensa Macca a ristabilire le distanze e a fissare il risultato sul 4-1 definitivo.

“Penso che sia stata una bella partita quella giocata dai ragazzi, una gara utile in vista dell’esordio in campionato di venerdì 23 agosto contro l’Audace Cerignola. Il match è stato interpretato bene, abbiamo creato tante occasioni e sviluppato molto bene la manovra”, le parole del tecnico bianconero Montero a fine partita.

Intanto questo pre campionato lecchese presenta un bilancio desolante. In due partite, una di Coppa contro il Milan Futuro e questo test match precampionato con l’U23 bianconera, sono ben sette i gol subìti e uno solo quello segnato. Finora tra Chievo Verona, Vogherese, Sondrio e le squadre B di Milan e Juventus, la Calcio Lecco non ha mai vinto.

JUVENTUS NEXT GEN-LECCO 4-1

Marcatori: 25′ pt Da Graca (J), 4′ st Mancini (J), 21′ st Mancini (J), 35′ st Zuberek (L), 38′ st Macca (J)