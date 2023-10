LECCO – Non c’è dubbio; i tre punti colti all’Arena Garibaldi di Pisa lo scorso martedì hanno lasciato il buon umore in casa Lecco – lo si nota durante la conferenza stampa pre gara dai volti sicuramente più sereni dei protagonisti, anche quello del tecnico Bonazzoli.

“Non credo sia un svantaggio partire sfavoriti a Palermo, anzi è un match stimolante contro una delle più forti squadre del campionato. Una società blasonata che ha fatto la A, e spinta da oltre 20000 spettatori – la partita vinta a Pisa con grande sofferenza ci alzato il morale e sono fiducioso per l’immediato futuro”.

Mister, lo Spezia compagine attualmente nel fondo della classifica a Palermo ha strappato un 2-2, il fatto che sia riuscita in trasferta a fermare i siciliani potrebbe darvi ulteriori certezze, insomma dimostra che anche non attraversando un grande momento si può fare uscire senza danni dal Barbera…

“Io non guardo le altre squadre, lo Spezia ha una classifica bugiarda rispetto alla rosa che ha a disposizione, noi domani dovremo fare la nostra partita accorta e concreta sino alla fine. I ragazzi si sono impegnati subito dopo la trasferta toscana, con la prospettiva di Palermo – vogliono fare punti e dare continuità alle prestazioni. Tornando ai liguri non dimenticate che sono appena scesi dalla A, con l’undici rosanero hanno giocato una buonissima partita, chissà non si riesca ad andare in vantaggio (lo Spezia si era portata sullo 0 -2) anche noi – di sicuro non dovremo essere rinunciatari”.

Il Palermo? “Ripeto, una squadra molto tosta, che può disporre di gente forte come Di Francesco, Tramoni e Insigne dovremo essere bravi noi nel saper difendere bisogna essere sgamati nei momenti chiave del match, riuscendo a offendere nel momento opportuno”.

Per quanto riguarda l’undici anti Palermo recuperano Marrone e Bianconi mentre Di Stefano ha ancora una ferita al piede e prova dolore nel calciare e quindi non è tra i convocati, KO anche Guglielmotti. Su Donati il mister racconta: “Si sta allenando con il gruppo adesso stiamo valutando delle nuove alternative, e gioca meno di altri tutto qui”.

Esiste anche il ballottaggio Tordini-Giudici. “Entrambi scalpitano, hanno voglia di scendere in campo sono due elementi validi – la formazione non si discosterà molto da quella scesa in campo a Pisa. Il modulo? Un 4-3-1-2 con Tordini e un 4- 3- 3 se dovessi impiegare Giudici”.

Sono 14 i precedenti tra le due squadre dal campionato 1957/58 al 1967/68, e i blucelesti sorridono a fronte di sette vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo scontro diretto risale dunque a 55 anni orsono, circostanza in cui il Lecco espugnò Palermo 0-1.

Arbitrerà la gara di domani delle 16.15 Marco Piccinini di Forlì, assistenti Laudato di Taranto e Bahri di Sassari, quarto uomo Calvazara di Varese. Var Meraviglia di Pistoia, Avar Nasca di Bari.

Alessandro Montanelli

