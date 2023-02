LECCO – La Calcio Lecco comunica che Carlo Martorelli dovrà stare fermo un mese e mezzo circa.

Gli esami clinico-strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista, in seguito a un caduta accidentale nella sessione di allenamento di giovedì, hanno evidenziato una frattura composta del radio a livello del polso destro che è stato immobilizzato in apparecchio gessato che il giocatore dovrà mantenere per cinque settimane.