CALCIO LECCO: IN LAGUNA UNA PARTITA TRA DUE SQUADRE SULLA STESSA “BARCA”

LECCO – Il Lecco, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Serie B, va al Sant’Elena dove alle 14 affronta un Venezia sì seconda forza del campionato cadetto, ma anche reduce da un doppio scivolone esattamente come i blucelesti.

Due formazioni che stanno sulla medesima imbarcazione. L’acqua da queste parti non potrebbe essere diversamente. Si potrebbe asserire scherzando che “sta facendo naufragare i timonieri” e non porvi rimedio “regalerebbe” ai protagonisti un Natale decisamente amaro, almeno sportivamente parlando. Alla domanda: il Venezia sarà arrabbiato per il doppio scivolone, il tecnico Bonazzoli prontamente replica: “Lo siamo anche noi, entrambi arriviamo da due sconfitte e vogliamo tornare a galla anche se andare sul campo della seconda non è mai facile. La squadra ha lavorato bene in settimana, il ko con la Ternana non ha lasciato strascichi, ormai fa parte del passato noi vogliamo essere positivi e daremo tutto per strappare un risultato utile”.

Con il mercato vicino iniziano le indiscrezioni, il patron Di Nunno ha affermato di voler cedere ben 10 giocatori. “Ritengo sia normale che si facciano dei nomi sui giornali di questi tempi, la squadra è bella compatta e concentrata sul presente solo quando il mercato sarà ufficialmente partito, allora inizieremo a guardarci intorno”, risponde Bonazzoli. Loro hanno tanta qualità a metà campo. “Sì, dal centrocampo in su il Venezia è una squadra molto insidiosa, ha dei giocatori (vedi Pierini ndr) assolutamente validi, insomma i neroverdi sono una compagine completa che può mettere in difficoltà chiunque”.

Di sicuro per la difesa bluceleste domani il lavoro non marcherà. “Credo sia inevitabile giocando con gente di grande valore, non dovremo avere cali mentali – risponde Bonazzoli – Abbiamo imparato la lezione con la Ternana e cercheremo nel limite del possibile di arginare anche una squadra forte come il Venezia”. Tra i pali rientrerà Melgrati? “Diciamo che ha totalmente recuperato dall’infortunio, potrebbe essere vedremo domani – dice l’allenatore -. Di Stefano parte con noi, ha avuto l’influenza anche se ieri e oggi si è allenato non è al 100% e non può essere al massimo della condizione, pure Guglielmotti sta recuperando, comunque non faremo grandi cambi”.

Per quanto concerne i precedenti, le due formazioni si sono affrontate (tra A, B e C) 21 volte, con otto vittorie del Lecco, sei del Venezia e sette pareggi. Il primo confronto risale al torneo 1957/58: in Veneto i blucelesti persero 2-0 mentre al Rigamonti finì 0-0. L’ultimo si consumò nella stagione 2008/09 in C e i lombardi prevalsero in entrambi i match per 1-0. Grande ex della partita il tecnico di Oggiono Antonio Pasinato, sulla panchina dei veneti nel 2010. Lo stesso con la maglia del Lecco affrontò da calciatore la squadra lagunare. L’incontro di domani sarà arbitrato da Cosso di Reggio Calabria, assistenti: Lo Cicero di Brescia e Ceccon di Lovere. Quarto uomo Djurdjevic di Trieste, Var Gariglio di Pinerolo, Avar Rustella di Enna.

Alessandro Montanelli