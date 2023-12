BOBBIO, ANCHE PER OGGI NON SI SCIA. VENTO FORTE, TUTTO FERMO COME IERI

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Signori, si replica: ovvero, niente da fare per le migliaia di sciatori e appassionati della montagna intenzionati a salire ai Piani di Bobbio e Valtorta questa mattina, 23 dicembre. Esattamente come ieri (vedi nostro articolo), il vento troppo forte ha consigliato all’Itb – azienda che gestisce piste e impianti di risalita – di tenere ferme le cabine dirette al comprensorio sciistico barziese.

Ci hanno provato, in realtà, a dare il via “ritardato”, alle nove; poi le raffiche sempre più violente hanno fatto capire che anche oggi non era il caso e i turisti e sportivi già pronti a salire sono scesi.

Sarà per un’altra volta. Forse già domani.

RedBar