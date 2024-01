CALCIO: IL LECCO NELLA TANA DELLA FERALPI, C’È L’ANDATA DA VENDICARE (1-2)

LECCO – Archiviata la dolorosa sconfitta interna con il Pisa (1-3), il Lecco di mister Massimiliano Bonazzoli è atteso domani alle 16.15 a Piacenza (da quest’anno casa della Feralpisalò) dalla formazione gardesana, reduce da cinque risultati utili consecutivi ma ancora fanalino di coda del campionato cadetto.

Un match molto ostico e pericoloso, in caso di battuta d’arresto la Feralpi aggancerebbe infatti il Lecco a quota 20.

Nell’ultimo turno, sempre a domicilio la squadra di Vecchi ha tartassato il Catanzaro (3-0) e ora in questo scontro salvezza tra neopromosse vorrà continuare il suo buon momento di forma – considerazione sposata anche dal trainer bluceleste Bonazzoli che infatti afferma: “Sappiamo che vengono da un momento brillante, una squadra compatta, cinica che rischia poco. Non dovremo sbagliare l’approccio, stando attenti ai dettagli. Nelle ultime due gare è mancata l’attenzione dobbiamo imparare a saper soffrire nei momenti di difficoltà, senza pagare dazio mancheranno gli infortunati Lemmens e Giudici”.

A centrocampo vedremo delle novità?

“Forse Salcedo potrebbe partire dall’inizio, Frigerio sta iniziando a capire gli schemi lavora molto. A livello caratteriale ci siamo, tecnicamente e fisicamente è dotato inoltre ritengo possa integrarsi bene sia con Ionita e Sersanti, ci darà sicuramente una bella mano in prospettiva. A Piacenza dovremo avere la giusta personalità, certo la Feralpi contando gli ultimi cinque match sarebbe seconda in classifica, ma ripeto: non dovremo mollare niente se vogliamo mettere fieno in cascina”.

Novità anche per quanto concerne il sito della calcio Lecco: insieme all’addetto stampa Paolo Di Nunno collaborerà anche un’agenzia di comunicazione e marketing digitale per rendere aggiornata la pagina web in tempo reale, allacciando una sorta di filo diretto con stampa e tifosi sulle vicende del team manzoniano.

Insieme al “capo famiglia” Di Nunno agiranno dunque Fabrizio Olivarese, Luca Lusardi, Alex Caselli e Guido Donia.

Dall’altra parte del guado il mister della Feralpisalò Marco Zaffaroni mette in guardia i suoi: “Anche se siamo reduci da un ottimo momento di forma, non dovremo sottovalutare nessuno. Il Lecco è una squadra complicatissima, composta da giocatori importanti vero in caso di successo per la prima volta non saremmo più ultimi almeno da soli, ma perla salvezza bisognerà lavorare ancora tanto. Con il Lecco dovremo entrare in campo con la giusta cattiveria, affrontando la gara con saggezza pure a livello tecnico tattico”.

Per chiudere, Feralpisalò-Lecco verrà arbitrata da Minelli di Varese, assistenti D’Ascanio di Ancona e Cavallina di Parma. Quarto uomo Gavini di Aprilia, Var Nasca di Bari, Avar Paganessi di Bergamo.

Alessandro Montanelli