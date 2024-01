CALOLZIO SENZA INTERNET IN CENTRO, COLPA DEI TOPI

CALOLZIOCORTE – La rete è mancata per giorni in pieno centro: il problema è nato dai topi, che hanno rosicchiato i cavi.

Dallo scorso venerdì fino alla giornata di ieri, nel centro di Calolziocorte è mancata la rete internet e telefonica per tutti gli operatori; i disagi per i privati e soprattutto per i negozianti della zona si sono conclusi con l’intervento dei tecnici, che hanno appurato la causa del danno: i topi.

I roditori, infatti, provenendo da sotto il livello stradale, hanno rosicchiato i cavi della fibra ottica della cabina all’incrocio tra via Galli e corso Dante, lasciando senza rete la zona che va da corso Dante verso Lecco e le vie limitrofe, come via Fratelli Cervi.

L’assessore Cristina Valsecchi, proprietaria di un’attività nella zona interessata, ha raccontato l’accaduto e i disagi dei commercianti:

“Venerdì scorso, verso le 11, ha smesso di funzionare internet in corso Dante, a partire dal semaforo di fronte alla biblioteca verso Lecco, inclusa via Galli fino alla stazione e dintorni. Noi commercianti ci siamo attivati per capire lo stato della rete nei nostri negozi, mancante per tutti, e ognuno ha avvisato la propria compagnia telefonica del guasto; nella mattinata di ieri sono intervenuti i tecnici, sulla cabina vicina all’agenzia assicurativa. Essendo la mia attività lì vicino, mi hanno chiamata e mi hanno mostrato che purtroppo i topi hanno rosicchiato i fili, li hanno sistemati e da lì si è ripristinata la rete“.

“Abbiamo avuto un bel disagio – ha concluso Valsecchi – perché ormai internet è fondamentale per le nostre attività e i telefoni, il registratore di cassa e altri importanti sistemi, come i computer degli uffici e le e-mail, non funzionavano. È stato molto complicato e ci è voluta quasi una settimana per intervenire, ma ora non avremo più problemi”.

Michele Carenini