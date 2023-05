LECCO – Sarà il Pordenone l’avversaria del Lecco nei quarti di finale dei playoff di Serie C. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto in mattinata nella sede della Lega Pro alla presenza del presidente Matteo Marani e dell’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi.

Dopo il pareggio per 1-1 che ha consegnato i quarti di finale alla squadra di Foschi, nel prossimo turno l’ostacolo da superare sarà quindi quel Pordenone che ha chiuso al secondo posto il girone A, lo stesso dei blucelesti. Oltre ai friulani, scendono in campo (insieme alle qualificate Lecco, Pescara, Foggia, Vicenza ed Entella), il Cesena (secondo nel girone B) e il Crotone (secondo nel gruppo C), che sono teste di serie insieme all’Entella.

Per il secondo turno ora sono in programma quattro sfide di andata e ritorno, che si giocheranno sabato 27 e mercoledì 31 maggio. Entrambe le gare sono fissate alle 20:30. Le quattro squadre che passeranno il turno accederanno alle semifinali in programma il 4 e 8 quando il Lecco, in caso di successo, incontrerà la vincente di Vicenza-Cesena.

Gli altri due accoppiamenti, nella parte alta del tabellone, sono: Foggia-Crotone e Pescara-Entella.

F. S.