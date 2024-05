CALOLZIO: ADDIO AL PROF CORÀ, STORICO DOCENTE DELLA “MANZONI”

CALOLZIOCORTE – È venuto a mancare, all’età di 72 anni, il professor Franco Corà.

Insegnante di educazione fisica delle scuole medie “Manzoni” di Calolziocorte, aveva ideato personalmente una serie di varianti ai classici sport ed esercizi, che proponeva agli alunni per insegnare loro nuovi modi di interagire nel gioco di squadra e di vivere lo sport e il movimento in maniera sana. I molti allievi, i colleghi e i genitori degli aumni lo ricordano anche sui social, memori dei messaggi positivi che ha trasmesso negli anni.

Lo ricorda commosso il professor Massimo Tavola, suo collega per molti anni: “Esprimo a nome dei colleghi di oggi e di ieri e della scuola tutta come comunità e istituzione, insieme a numerosissime famiglie, il doveroso riconoscimento del suo prezioso contributo, come docente e come uomo di cultura, alla formazione e crescita di qualche migliaio di studenti, oggi uomini e donne del nostro territorio, in oltre 43 anni di servizio nella nostra comunità educante di Calolziocorte”.

“Ricordo un grande collega e stimato e sincero amico, un raro professionista dell’insegnamento, un vero educatore, non solo promotore di sport e scienza, ma anche di umanità, amore per la natura e cultura” ha concluso Tavola.

Corà lascia la moglie Adele, la sorella Paola con il marito Oscar, i nipoti Simone, Emanuele, Alessandro e Davide. I funerali si terranno nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte alle 10 di sabato 25 maggio.

Michele Carenini