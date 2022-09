LECCO – Domenica 2 ottobre è in programma la Camminata manzoniana, tradizionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero, che si svolgerà dalle 8.30 alle 13.30 sui tre seguenti percorsi:

– percorso da 5,5 km, con partenza dal parcheggio del centro Meridiana, via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a via Buozzi, via Buozzi, via G. Mauri, corso C. Alberto, via Buozzi, piazza Bione, via Pescatori, via Maggiore, piazza Padre Cristoforo, via Previati, via Ghislanzoni, via Arlenico, via Badoni, via Marconi e con arrivo a villa Manzoni;

– percorso da 11 km, con partenza dal parcheggio del centro Meridiana, via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a via Brodolini, via Brodolini, via Elettrochimica, percorso pedonale via Fontanella, attraversamento Corso E. Filiberto, via Martelli, via San Rocco, via Zelioli, piazza Sant’Andrea, via Paisiello, via Alle Fornaci, Corso E. Filiberto, viale Valsugana, via santa Barbara, via Fiocchi, via Tonio da Belledo, via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Rovereto, via Frà Bernardo, viale Montegrappa, Corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Don Rodrigo, piazzetta Guerrazzi, via Garabuso, via Galileo Galilei, via Cernaia, attraversamento via Tonale, via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi, via XI Febbraio, Largo Caleotto, via Marconi e con arrivo a villa Manzoni;

– percorso da 20 km, con partenza dal parcheggio del centro Meridiana, via Carlo Porta, via Dante Alighieri, piazza Alessandro Manzoni, viale Costituzione, via Aspromonte, attraversamento ponte Azzone Visconti, pista ciclo-pedonale, via dell’Isola, via Corti, piazza del Pesce, piazza Era, pista ciclo-pedonale fino a piazza delle nazioni, pista ciclabile fino a Vercurago, prosegue in comune di Vercurago, via Laini, via Ai Molini, via Innominato, via del Sarto, corso Bergamo, via Martelli, via San Rocco, via Zelioli, piazza Sant’Andrea, via Paisiello, via Alle Fornaci, corso E. Filiberto, viale Valsugana, via santa Barbara, via Fiocchi, via Tonio da Belledo, via Filanda, via Al Ponte, via Capolino, via Oratorio, via Rovereto, via Frà Bernardo, viale Montegrappa, Corso Promessi Sposi, via Tonio e Gervasio, via Renzo, piazza della Vittoria, via Perpetua, via Lucia, via Resegone, via Movedo, via Sant’Egidio, via Piloni, via Luera, via Allo Zucco, via Cernaia, via Caldone, via Don Pozzi, via Pascoli, via Tubi, via XI Febbraio, largo Caleotto, via Marconi e con arrivo a villa Manzoni.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è stato istituito per la giornata di domenica il divieto di transito veicolare dalle 8.30 alle 13.30 su tutte le strade interessate dal transito della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Inoltre, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 16 in via Marconi, parcheggio antistante villa Manzoni, e dalle 7 alle 12 in via Tubi (civico n. 47) e piazzetta Guerrazzi (lato civici pari).