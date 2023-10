OLGINATE – Disavventura a lieto fine per quattro canoisti che sono andati in difficoltà mentre si trovavano lungo l’Adda all’altezza della diga di Olginate, nel pomeriggio di oggi giovedì.

Complessivamente sono quattro le persone coinvolte e messe in salvo. La cronaca dell’accaduto direttamente dalle parole del Comando del Bione dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto “con diverse squadre per soccorrere quattro canoisti che si erano avvicinati troppo alla diga ed erano finiti nel flusso della corrente rischiando di essere travolti. Squadre da terra con autompompa indossando idrocostumi (mute stagne apposite per soccorso rapido in acque anche fredde) hanno salvato le prime due persone.

Altre due (delle ragazze, ndr) erano rimaste appese al cavo di delimitazione; soccorse immediatamente dalla squadra nautica con principi di ipotermia sono state trasportate a terra”.

A supporto l’elicottero Drago con sommozzatori.

RedCro