PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’estesa circolazione depressionaria nel Nord Atlantico guida flussi occidentali, via via più umidi ed instabili con precipitazioni diffuse e localmente moderate. Condizioni in rapido miglioramento nella mattinata di venerdì con flussi più asciutti almeno fino a sabato. Domenica 29 la circolazione depressionaria determinerà una lenta rotazione dei flussi da sudovest, con nuova instabilità e precipitazioni diffuse e frequenti almeno fino a martedì 31.

Venerdì 27 ottobre cielo nella notte molto nuvoloso; in mattinata nuvolosità in veloce attenuazione con ampi spazi di sereno nel pomeriggio con qualche velatura e qualche irregolare addensamento sui rilievi in serata. Precipitazioni nella notte deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, in veloce estinzione da ovest verso est in mattinata; in serata possibili occasionali sui rilievi settentrionali. Neve oltre 2400 metri. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 2500 metri. Venti: in montagna moderati settentrionali in mattinata, meridionali in serata in attenuazione.

Sabato 28 ottobre cielo poco nuvoloso con ampi spazi di sereno intervallati dal transito di velatura e da qualche irregolare addensamento, più marcato in serata. Precipitazioni poco probabili. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 2400 metri. Venti in montagna fino a moderati dai settori meridionali, con rinforzi maggiori in quota su Appenino e Val Chiavenna.

Domenica 29 ottobre nuvolosità in progressivo aumento in mattinata fino a molto nuvoloso o coperto ovunque. Dalla prime ore precipitazioni da sparse a diffuse sui rilievi settentrionali. Neve generalmente oltre 2500 metri. Temperature minime in aumento, massime in leggero calo. Zero termico in progressivo aumento intorno a 2800 metri.

Venti in montagna moderati o forti dai settori meridionali con estesi rinforzi in quota dal pomeriggio.

Tendenza per lunedì 30 ottobre: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e quantitativi localmente moderati. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Ventilazione moderata o forte, specie dal pomeriggio.

Fonte Arpa Lombardia