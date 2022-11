LECCO – Oggi, 2 novembre, l’Arma dei Carabinieri ricorda tutti i militari caduti in guerra, quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, nonché tutti i Carabinieri defunti.

Nell’occasione, nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, alla presenza del prefetto Sergio Pomonio, del presidente della Provincia Alessandra Hofmann, del sindaco Mauro Gattinoni e del presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri Maurizio Faravelli, unitamente al comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco Alessio Carparelli, è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento ai caduti nel cortile interno della caserma di corso Carlo Alberto.

Durante la cerimonia è stato deposta una corona di fiori per commemorare il Luogotenente C.S. Doriano Furceri, comandante della Stazione Carabinieri di Asso, per molti anni alla guida del Comando dell’Arma di Bellano, deceduto in servizio la settimana scorsa.