CARNEVALE A CALOLZIO COI “SUPEREROI”, SUCCESSO PER LA SFILATA

CALOLZIOCORTE – La sfilata di Carnevale della Comunità pastorale è stata un successo, all’insegna dei “Supereroi”.

Il pomeriggio di sabato 17 a Calolzio ha significato festa: dalle frazioni di Sala, Vercurago, Pascolo e Foppenico sono infatti partiti i tradizionali carri a tema del Carnevale ambrosiano, organizzato dalla Comunità pastorale e patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco. Per quest’anno, il tema scelto dalla Comunità pastorale è stato “I Supereroi“; ogni frazione lo ha poi declinato nei nomi più noti dei fumetti e del cinema; per esempio Sala ha creato un carro con Batman e la sua Batmobile (dotata addirittura di portiere funzionanti!).

I cortei si sono riuniti in piazza Mercato alle 15, con i bambini che hanno potuto scoprire gli altri carri, e si sono poi organizzati per partire, alle 15.30, alla volta dell’oratorio di Calolziocorte: lì le famiglie e tutti i partecipanti alla sfilata hanno potuto rilassarsi nei punti ristoro e divertirsi con giochi e animazioni, in un clima di festa certamente apprezzato.

Michele Carenini