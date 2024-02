LETTERA ALLA REDAZIONE: CALOLZIO E IL PROBLEMA DEI RIFIUTI

CALOLZIOCORTE – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore calolziese, che lamenta la problematica della gestione dei rifiuti e del decoro nel Comune.

Spettabile redazione Lecco News,

Da cittadino di Calolziocorte vi contatto per parlarvi di un problema ormai sotto gli occhi di tutti in città, quello della sporcizia.

Il centro di Calolzio ha da tempo un problema nella gestione dei rifiuti, con molte persone che hanno l’inspiegabile vizio di abbandonare i sacchetti dei rifiuti dentro o accanto ai cestini pubblici, per motivi direi sconosciuti, poiché la tassa sull’immondizia non si aggira certamente in questo modo. Vivendoci, non posso fare a meno di vedere ogni giorno lo spettacolo di sacchetti, cartoni, imballaggi e tanto altro abbandonati, anche direttamente sotto le abitazioni.

Da cittadino, credo che la soluzione migliore sia posizionare delle telecamere trappola, dal costo di un centinaio di euro, per poter punire chi sporca la nostra città. Il comune però non tiene conto di questa proposta e ha pensato bene di nascondere la polvere sotto al tappeto e rimuovere direttamente alcuni cestini del centro, come quello di fronte alla farmacia Fioretta, dove però hanno già abbandonato altri sacchetti intorno al palo a cui era attaccato (come si può vedere nella foto allegata).

Confido in una presa di coscienza dei calolziesi con questa lettera, perché fare finta che il problema non esista peggiorerà solo le cose.

Lettera firmata