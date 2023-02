LECCO – Nuovo servizio della trasmissione Mediaset “Le Iene”, che con un recente video inedito di Carlo Gilardi, a detta del comitato che si batte per il suo ritorno a casa “ha smontato tutto il teatrino mediatico della propaganda locale che sta tentando di dipingere la permanenza in Rsa come una isola felice per lui”.

“Ascoltate attentamente la voce e le vere intenzioni del caro Professore” annotano dal comitato ‘Libertà per Carlo Gilardi‘.

> QUI IL SERVIZIO TELEVISIVO INTEGRALE