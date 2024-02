CASO GILARDI, ASSOLTI IN 4 DALL’ACCUSA DI CIRCONVENZIONE D’INCAPACE

ULTIM’ORA/LECCO – Il giudice monocratico del tribunale di Lecco Giulia Barazzetta ha letto pochi minuti dopo le 9.30 di oggi la sentenza con la quale ha mandato assolti “perché il fatto non sussiste” 4 imputati – tutti di origine straniera – accusati di circonvenzione di incapace nei confronti di Carlo Gilardi, l’ex professore di Airuno deceduto nello scorso autunno.

Si tratta di Abdelmalak Rougui, 42 anni, marocchino; Khalifa Mejbri, 42 anni, tunisino; Nedal Abushunar, 51 anni, israeliano e tutt’ora in carcere per altri fatti e Hichem Horroun, algerino di 47 anni. Per tutti loro, il PM Mattia Mascaro aveva chiesto la condanna a 3 anni e 300 euro di multa ciascuno. Rigettata oggi dal giudice.

Inizialmente risultavano coinvolti anche l’ex badante Brahim El Mazuory e altri sei extracomunitari che avrebbero circuito l’anziano docente.

L’ex badante (nella foto a sinistra), dopo aver patteggiato in sede di Udienza preliminare, si è visto confermare la pena in Appello a un anno e 8 mesi e alla restituzione di 18mila euro.

Degli altri sei imputati, uno è deceduto, un tunisino ha chiuso il conto con la giustizia in sede di Udienza preliminare mentre gli altri sono i quattro a processo fino a oggi davanti al giudice Giulia Barazzetta. Le motivazioni della cui sentenza odierna saranno depositate entro 90 giorni da oggi.

