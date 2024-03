CENTRO RISORSE DONNE: NEL 2023 CRESCONO I SERVIZI EROGATI

LECCO — La Provincia di Lecco ha pubblicato il report sulle attività e sui servizi erogati dal Centro risorse donne nel corso del 2023, che hanno registrato un’ulteriore crescita rispetto agli anni precedenti.

Il servizio, operativo presso i Centri per l’impiego della Provincia a Lecco e Merate, si occupa con particolare attenzione delle persone interessate a svolgere lavori di cura (colf, assistenti familiari e baby-sitter). Nel 2023 il Centro risorse donne ha realizzato 479 colloqui specialistici a persone con maggiore esigenza di orientamento e analisi delle competenze e ha redatto il curriculum vitae. Rispetto al 2022 (256 colloqui) si è registrato un significativo aumento dell’87%.

Quanto alla provenienza delle donne che si sono rivolte al servizio, in leggero aumento le donne italiane (35% sul totale rispetto al 31% registrato nel 2022), mentre le donne provenienti dall’est Europa continuano a rappresentare la fetta maggiore di utenti (41%), seguite dall’America Latina (34%) e dall’Africa (24%).

Inoltre, mediante il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), finanziato nell’ambito del Pnrr, sono state prese in carico numerose persone interessate alle professioni di cura, attivando 316 percorsi dotali, rispetto ai quali 104 utenti beneficiari di dote hanno trovato un’occupazione entro 120 giorni dalla conclusione del percorso (circa il 33% del totale). Anche questo dato risulta in crescita: nel 2022, con il programma Gol partito durante l’estate, le doti Gol attivate erano state 103.

Nel 2023 il Centro risorse donne ha, inoltre, proposto e progettato tre corsi di formazione destinati complessivamente a 112 utenti in carico mediante lo strumento della dote Gol: uno di economia domestica, uno dedicato alle tecniche di animazione per anziani, uno per addetto all’accoglienza degli ospiti e alla cura di case vacanze che ha preso avvio a febbraio 2024. Gli enti accreditati alla formazione che hanno collaborato alla realizzazione dei tre corsi sono rispettivamente Apaf, Fondazione Enaip e Ial Lombardia.

Gli Ambiti distrettuali, con cui da marzo 2022 è attivo un protocollo d’intesa, hanno collaborato in modo particolare nella gestione del matching incontro domanda/offerta, accogliendo i bisogni delle famiglie e le candidature degli utenti. Nel 2023 sono 336 gli annunci pubblicati nella sezione ‘lavoro di cura’ del sito www.leccolavoro.it, in aumento rispetto ai 309 annunci pubblicati nell’anno precedente.

“I dati contenuti nel rapporto – commenta il consigliere provinciale delegato a Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani – fotografano l’intensa attività svolta dal nostro servizio in stretta collaborazione con gli Ambiti distrettuali, che risulta in costante crescita rispetto agli anni precedenti. Gli operatori che si occupano dei lavori di cura offrono un contributo molto rilevante alle nostre comunità e alle famiglie: perciò, è fondamentale riconoscere e valorizzare questa tipologia di professioni, rendendole più attrattive”.

Report 2023 Centro Risorse Donne