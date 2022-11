MILANO – Regione Lombardia finanzierà le Comunità Montane lombarde con un importo complessivo di 35 milioni euro. A stabilirlo è una delibera proposta dell’assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, che ne ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse finanziarie.

Le Comunità Montane potranno destinare le risorse alla realizzazione di progetti riguardanti il patrimonio pubblico di propria competenza o dei Comuni afferenti, rientranti nelle seguenti categorie:

1 – in materia di:

a) sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per la realizzazione, l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree ‘free wi-fi’;

2 – nelle materie inerenti alle funzioni proprie, conferite o delegate;

3 – per fronteggiare gli incrementi degli importi dei quadri economici di investimenti in corso di attuazione ovvero in fase di progettazione almeno definitiva indipendentemente dalle categorie sopra richiamate.

SECONDO I CRITERI STABILITI IL RIPARTO DELLE RISORSE PER SINGOLA COMUNITÀ MONTANA È IL SEGUENTE:

Alta Valtellina 2.381.053 euro;

Alto Garda Bresciano 1.325.696 euro;

Laghi Bergamaschi 1.408.654 euro;

Lario Intelvese 977.360 euro;

Lario Orientale – Valle San Martino 1.364.124 euro;

Oltrepò Pavese 1.704.510 euro;

Piambello 1.051.376 euro;

Scalve 1.456.067 euro;

Sebino Bresciano 969.504 euro;

Triangolo Lariano 1.221.394 euro;

Valchiavenna 1.757.823 euro;

Valle Brembana 1.739.775 euro;

Valle Camonica 2.623.492 euro;

Valle Imagna 812.797 euro;

Valle Sabbia 1.602.153 euro;

Valle Seriana 2.015.883 euro;

Valle Trompia 1.556.701 euro;

Valli del Lario e del Ceresio 1.398.360 euro;

Valli del Verbano 1.294.064 euro;

Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 1.298.656 euro;

Valtellina di Morbegno 1.594.801 euro;

Valtellina di Sondrio 1.975.364 euro;

Valtellina di Tirano 1.470.383 euro.