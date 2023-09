VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera fa sapere che si sono conclusi nella giornata di ieri i lavori di riasfaltatura definitiva della via XXV Aprile, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Trieste/Molini e la rotatoria che incrocia con via Santa Vecchia e Casnedi. Negli ultimi due anni, questa importante arteria stradale comunale, è stata oggetto di grossi interventi di ammodernamento e implementazione di sottoservizi di importanza sovracomunale.

In particolare è stato posato, da parte di Lario Reti Holding, la linea di adduttrice DN. 700 per il raddoppio dell’acquedotto Brianteo, che raggiunge i Comuni della Brianza fino a Casatenovo. In tale circostanza si è deciso anche di procedere alla posa della nuova linea di distribuzione della rete di acquedotto comunale lungo la via XXV Aprile.

A partire dall’inizio del corrente anno, sempre lungo detta arteria stradale, sono iniziati i lavori della posa per le condotte del teleriscaldamento a cura della società Acinque Energy Greenway S.p.a. di Monza, soggetto incaricato da SILEA per l’esecuzione dell’importante opera strutturale che permetterà di collegare i Comuni di Valmadrera, Civate e Lecco alla rete del teleriscaldamento alimentata dal termovalorizzatore di via L. Vassena.

Considerato che i lavori di posa delle condotte che hanno interessato la via XXV Aprile sono stati ultimati la scorsa primavera, ritenuto necessario lasciare passare alcuni mesi per consentire il dovuto assestamento agli scavi effettuati, l’Amministrazione Comunale ha posto in capo ai due soggetti che hanno eseguito le opere di scavo che, improrogabilmente entro la fine del mese di agosto, prima della ripresa di tutte le attività lavorative e scolastiche, si procedesse al ripristino definitivo della sede stradale, con la posa del nuovo tappeto d’usura bitumato lungo tutto il tratto oggetto delle opere di scavo.

Sono stati così eseguiti, nel mese di giugno, i lavori di rifacimento completo di tutto il marciapiede (posa nuovi cordoli in calcestruzzo e asfaltatura) in fregio alla corsia in direzione centro paese. Mentre, a partire dallo scorso 21 agosto, si è dato corso alle opere di riqualificazione della pavimentazione stradale tramite le propedeutiche opere di fresatura di tutta la sede stradale, la rimessa in quota di tutti i chiusini e griglie presenti. Infine si è proceduto alla stesa del nuovo tappetino d’usura bitumato per uno spessore medio di ca. 3/4 cm., debitamente rullato.

Entro la prossima settimana si procederà alla tracciatura della nuova segnaletica stradale orizzontale, al fine di riconsegnare alla piena fruibilità sia degli utenti della strada sia dei cittadini questo importante snodo viabilistico cittadino.