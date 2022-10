LECCO – Con la prima riunione del consiglio generale di Confindustria Lecco e Sondrio entrano ufficialmente in carica tutti i suoi componenti. Fra questi anche i tre consiglieri nominati dal presidente e gli invitati permanenti, indicati nell’ambito dell’incontro di ieri, 19 ottobre.

La prima riunione del consiglio generale di Confindustria Lecco e Sondrio, presieduta dal presidente dell’associazione Plinio Agostoni, ha visto entrare ufficialmente in carica tutti i componenti elettivi per il biennio 2022-2024. Oltre ai membri del consiglio di presidenza, nel consiglio generale siedono gli altri componenti effettivi, ovvero i rappresentanti generali, i rappresentanti della piccola industria, i presidenti delle categorie merceologiche e i rappresentanti aggiuntivi delle categorie merceologiche.

Nel corso della seduta, come previsto dallo Statuto, il presidente Agostoni ha nominato tre componenti effettivi di sua scelta: Lisa Ferrarini (Vismara), Giuseppe Pasini (Arlenico e Caleotto – Feralpi Group) e Lucio Perego (Peg Perego). Fanno infine il loro ingresso in Consiglio come Invitati permanenti Annalisa Bellante (Cama), Anna Crupi (Pharmalife Research), Carlo Garbagnati (Regina Catene Calibrate) e Sergio Schena (Schena Generali).

Fra gli argomenti discussi in riunione un focus è stato dedicato all’emergenza energetica, con il contributo del Consorzio Energia Lombardia Nord; un secondo approfondimento ha invece riguardato le nuove iniziative dedicate all’orientamento in fase di sviluppo e proposte in particolare dal gruppo scuola, coordinato dal presidente Plinio Agostoni.

È infine intervenuto monsignor Davide Milani, presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo, per alcune riflessioni sul valore del lavoro. Per ogni riunione del consiglio generale è infatti prevista la partecipazione di un ospite con il quale approfondire temi di ampio respiro.